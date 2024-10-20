Знаменитый ученый Богдан Гаврилишин: гений экономики, который мечтал видеть Украину сильной и богатой

Канадского, швейцарского и украинского экономиста Богдана Гаврилишина называли "одним из самых влиятельных украинцев в мире". Список его научных званий, достижений и наград более чем внушительный – их перечисление займет много времени, поэтому достаточно сказать, что Богдан Дмитриевич был членом Римского клуба, заслуженным деятелем науки и техники Украины, членом Национальной академии наук Украины. Гаврилишин исключительно мирным – научным способом изменил судьбу нескольких мировых государств, развитие которых благодаря ему пошло по иному, более успешному пути. 21 октября 2016 года указом президента Украины Богдан Гаврилишин "за выдающийся личный вклад в повышение международного авторитета украинского государства, многолетнюю плодотворную научную и благотворительную деятельность" был награжден орденом Свободы, высшим знаком отличия Украины, который могут получить иностранцы, – ученый был гражданином Канады. Богдана Дмитриевича знали и буквально боготворили во всем мире, он же, прожив большую часть свой жизни за границей, представляясь при знакомстве, всегда говорил: "Богдан Гаврилишин, украинец".

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В погоне за образованием

Богдан Дмитриевич Гаврилишин родился 19 октября 1928 года в небольшом городке Коропец, в то время находившемся на территории Польши, а ныне относится к Монастырисскому району Тернопольской области. В 1930 году семья переехала в собственный дом, который построил отец на купленном им участке земли размером в 10 гектаров, это строение сохранилось до нашего времени. В начальной школе Богдан учился в Жизномире, по ее окончании поступил в польскую гимназию в Бучаче. С установлением на Западной Украине власти большевиков гимназия превратилась в среднюю школу, и Богдан в погоне за образованием вынужден был переходить из одной гимназии в другую, проучившись сначала три года в Чорткове, а затем в Дрогобыче.

Служил в УПА… целый день

Во время Второй мировой войны вся семья Гаврилишина, включая Богдана, была вывезена в Германию. Этой участи удалось избежать только его матери. Причем сам он попался на глаза фашистам, когда с другом ходил по вагонам поездов, перевозящих украинцев в Германию и агитировал их бежать и присоединяться к УПА. Продлилась такая агитаторская деятельность всего несколько часов, после чего молодых людей поймали, но впоследствии Богдан Дмитриевич шутил, что служил в Украинской повстанческой армии… целый день.

"Первый лесоруб, который поступил в университет"

После падения Берлина Гаврилишин попал в лагерь для перемещенных лиц, а полтора года спустя решился кардинально изменить свою жизнь – пересечь Атлантический океан и поселиться в Канаде, куда перебирались тогда многие украинцы, понимающие, что на родине не найдут общий язык с советской властью. На новом месте Богдан поначалу мог рассчитывать только на тяжелый физический труд, поэтому работал лесорубом, а по вечерам вел учебные курсы, которые организовал для таких же, как он сам, эмигрантов. На них изучали прежде всего английский язык. Спустя несколько лет Гаврилишин поступил в Университет Торонто, где получил сначала степень бакалавра, а затем и магистра. То, что лесоруб поступил в университет, так поразило общественность города, что об этом случае – как о первом в истории Торонто – написали в местных газетах.

Директор Международного института управленческого развития

Окончив университет и получив диплом инженера, Гаврилишин в течение шести лет работал по специальности в Канаде. Понимая, что способен на большее, он переехал в Швейцарию, где получил степень доктора философии в области экономики. Богдан Дмитриевич ответил согласием на приглашение поработать в Международном институте управленческого развития и в течение 18 лет – с 1968 по 1986 год – возглавлял его. Сегодня это учебное заведение, перебазировавшееся из Женевы в Лозанну, считается одной из самых престижных бизнес-школ в мире. В 1990-м Гаврилишин организовал Международный институт менеджмента в Киеве. В 2016 году – незадолго до смерти ученого, случившейся 24 октября – к его 90-летию по инициативе института был выведен сорт подсолнечника "Богдан Гаврилишин".

Один из основателей экономического форума в Давосе

Богдан Гаврилишин принимал участие в создании Мирового экономического форума в Давосе. Будучи главой Международного института менеджмента, он основал Европейский форум менеджмента, который и стал платформой для переговоров мировых лидеров. Впрочем, и сам Гаврилишин принимал непосредственное участие в исторических событиях в разных странах мира, прежде всего Австралии и Аргентине. В Австралии он стал посредником в переговорах между правительством, представителями бизнеса и лидерами профсоюзов, после достижения консенсуса в которых в стране начался экономический подъем.

В Аргентине во времена правления военной хунты Богдана Дмитриевича пригласили читать лекции для командования всех родов войск, в которых он рассказывал об эффективных системах управления экономикой. Военные, которые плохо разбирались в этом вопросе, прислушались к его доводам и советам – через несколько месяцев в стране были объявлены выбора, а самого Гаврилишина пригласили в Аргентину как почетного гостя. "В аэропорту Буэнос-Айреса меня встретили на машине прямо у трапа самолета, – вспоминал он, – проведя мимо пограничного и паспортного контроля. Там же, в ВИП-зале, у меня взяли интервью, и уже через двадцать минут я услышал его по радио. Везде продавались газеты с заголовками "Приезжает Гаврилишин", а за два дня до моего пребывания в стране вышло 16 (!) статей о моей деятельности в Аргентине".

Снаряжение первой украинской экспедиции в Антарктиду

Всего за свою жизнь Гаврилишин посетил 90 (!) стран – так, шутил он, судьба исполнила его юношескую мечту о путешествиях. Наиболее яркие впечатления у него остались от пребывания в Индии, Японии, Иране, Бразилии, Чили и Венесуэле, но как дома он чувствовал себя только в Канаде, Швейцарии и Украине. А вот в Антарктиде, которая всегда волновала воображение Гаврилишина, ему побывать не удалось. Но она все равно присутствовала в его жизни, хоть и совсем в ином качестве. Именно Богдан Дмитриевич, возглавлявший в 90-е годы Фонд "Возрождение", смог найти деньги на первую украинскую экспедицию на антарктическую станцию "Академик Вернадский", которую Великобритания передала нашей стране за символическую сумму в один фунт стерлингов.

Советник президентов и премьер-министров

Во время перестройки Гаврилишин вернулся в Украину и работал на общественных началах – он мечтал видеть ее сильной и богатой и понимал, что в это время может многое для этого сделать.

С обретением Украиной независимости Богдан Дмитриевич стремился принести максимальную пользу Родине. Он был советником по экономическим вопросам нескольких президентов и премьер-министров, но, по его словам, они далеко не всегда прислушивались к ученому, хотя, сделав это, могли бы избежать многих проблем.

Леонида Кравчука Гаврилишин охарактеризовал как хорошего политика, которого он уважал, но отмечал, что в экономике тот разбирался плохо – Богдан Дмитриевич от руки написал ему десять правил рыночной экономики, которыми советовал руководствоваться при принятии важных решений. По словам Гаврилишина, единственным человеком в украинской власти, который честно признался, что ничего не смыслит в экономических процессах, и просил научить его разбираться в них, был Виктор Янукович. Но такое самокритичное отношение к себе он сохранял до тех пор, пока не занял должность президента. После этого, по словам экономиста, "он превратился в больного человека", который не прислушивался ни к чьему мнению.

Пластун с 80-летним стажем

В "Пласт" Богдан Гаврилишин вступил в 10-летнем возрасте, его привел в эту организацию старший брат Михаил. Как вспоминал впоследствии Богдан Дмитриевич, это случилось летом 1937 года, когда брат, приехав из Львова, привез ему форму, рюкзак и необходимое снаряжение, а затем, уговорив маму, которая не была в восторге от такой идеи, на месяц отвез его в лагерь. В 1945 году в Берлине в лагере перемещенных лиц Гаврилишин, памятуя о своем пластунском детстве, присоединился к действовавшему там куреню "Лесные черти". Пластуном Богдан Дмитриевич считал себя до конца своих дней и говорил, что, если бы в свое время не попал в эту организацию, его жизнь сложилась бы совсем по-другому.