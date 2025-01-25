Знаменитая оперная певица Ира Маланюк: в душе оставалась украинкой

Ирина Маланюк – еще одно имя в списке знаменитых украинцев, о которых мало знают у них на родине. Блестящее исполнительское мастерство, артистический талант и настойчивый ежедневный труд сделал из нее звезду первой величины. Маланюк пела в лучших оперных театрах Европы, за что в справочниках и энциклопедиях ее называют австрийской, швейцарской и немецкой оперной певицей, она же, несмотря на австрийское гражданство, всегда говорила, что в душе остается украинкой.

Видео дня

На свою родину Маланюк смогла приехать только после обретения Украиной независимости, она посетила Львов и Ивано-Франковск, где давала мастер-классы студентам. В 2007 году прошел Всеукраинский конкурс молодых вокалистов, а консерватория ее родного города носит имя Иры Маланюк.

Потомок древней и уважаемой семьи

Ира Маланюк родилась 29 января 1929 года в городе Станиславе (ныне – Ивано-Франковск), являющимся в тот период столицей ЗУНР – Западноукраинской народной республики. Происходила она из древней и очень уважаемой семьи, причастной к выкупу из крепостного рабства Тараса Шевченко. В своих мемуарах "Голос сердца" Маланюк писала, что именно ее предок, поэт Василий Жуковский, заказал свой портрет живописцу Карлу Брюллову – за вырученные от его продажи деньги в 1838 году и была куплена свобода для Шевченко. На воспитание Иры, по ее словам, большое влияние оказал дед – Александр Марьян Жуковский, мечтавший стать художником, но (по настоянию семьи) вынужден был учиться медицине, хотя живопись, а затем и искусство фотографии существовали в его жизни как хобби. Именно он прививал внучке любовь к искусству, которым в силу жизненных обстоятельств не смог заниматься сам. С дедом Ира пела украинские народные песни, благодаря чему поняла, что хочет связать свое будущее с пением.

Родственница Крушельницкой и Мирослава Скорика

Не исключала Маланюк и того, что тяга к пению передалась ей от другой родственницы – великой оперной певицы Соломии Крушельницкой, которая приходилась двоюродной сестрой ее отцу. Сама Ира свою двоюродную тетку никогда не видела, но голос крови от этого слабее не стал. Еще один знаменитый украинский музыкант – Мирослав Скорик – был троюродным братом Иры.

Комендант военного госпиталя УГА

Отец Иры, Осип Маланюк, также, как и ее дед, получил медицинское образование. В Станиславе, в доме по улице Грушевского, 17, который он построил для своей семьи, находилась и его приемная. Осип Маланюк пользовался большим авторитетом у жителей города, он также первым в Станиславе приобрел рентгеновский аппарат. Во времена ЗУНР Осип был исполняющим обязанности коменданта военного госпиталя УГА – Украинской галицкой армии. Со временем, когда семья уже переехала в Европу, Осип Маланюк встречал бывших военных, которым во время Первой мировой войны спас жизнь – например, Андрея Разумовского, отца Грегора Разумовского, потомка последнего украинского гетмана.

Вена и Анна Бар-Мильденбург

В возрасте 16 лет Маланюк стала студенткой Станиславской консерватории, где училась вокалу. Уже спустя год, Маланюк дебютировала в опере "Виндзорские проказницы" композитора Отто Николаи, ее первой профессиональной сценой стал Львовский оперный театр. Не дожидаясь окончания Второй мировой войны, в 1944 году, спасаясь от советской, а затем и немецкой оккупации, Маланюк уехала в Европу, где и провела всю свою оставшуюся жизнь. Ее второй родиной стала Австрия: сначала Маланюк жила и работала в Вене, где подруга ее матери, Лили Хоффмани, познакомила ее с известной певицей, прославившейся исполнением партий в операх Вагнера, – Анной Бар-Мильденбург. Сделав карьеру на подмостках Венской придворной оперы, Анна преподавала в музыкальной школе и была восхищена голосом Иры. "Боже мой, какой талант!" – воскликнула она, впервые услышав, как та поет, но при этом добавила, что с акцентом ученицы нужно что-то делать.

Совместная работа начинающей певицы и признанной оперной примы привела к тому, что Маланюк не только развила и укрепила свой голос, но и полностью избавилась от акцента – с тех пор арии на немецком языке она исполняла безукоризненно. На прощание Бар-Мильденбург дала ей блестящую рекомендацию, в которой написала об "исключительном качестве голоса" Маланюк.

Триумф в Граце

С ней Ира отправилась во второй по величине австрийский город, Грац – на сцене его оперного театра она дебютировала в роли Азучены в опере Джузеппе Верди "Трубадур". Успех был настолько оглушительным, что дирекция театра с подачи мера города предложила Маланюк стать их солисткой. В течение всего двух лет, исполнив ведущие партии более чем в двух десятках постановок, Ира стала любимицей театралов Граца, в котором проживало много этнических украинцев – сегодня в университете этого города есть зал, названный в честь Маланюк.

Как оказаться в нужное время в нужном месте

В 1951 году на Вагнеровском музыкальном фестивале в немецком Байроте с Маланюк произошла история, которая могла бы стать основой для сценария кинофильма. Можно сказать, что она оказалась в нужное время в нужном месте, хотя на самом деле это, конечно же, не так. Оказалось, что для постановки "Золото Рейна", которой должен был дирижировать Герберт фон Караян, нет исполнительницы партии Фрики – меццо-сопрано. Маланюк ввелась в спектакль буквально за день, репетируя во время примерок и подгонки костюма. Публика, зная историю исполнения Ирой этой партии, пришла в восторг – невозможно было поверить, что ей удалось блестяще исполнить довольно сложную партию практически без репетиций. Сама Ира вспоминала о той истории как о счастливом случае, музыкальные критики и биографы певицы говорили – и говорят – о ней, как о следствии упорного труда и таланта.

Гастроли, концерты и преподавательская карьера

Часто выступала Маланюк и с концертами – как правило, происходило это раза три в месяц, что – в сочетании с работой в театре – было довольно серьезной нагрузкой для голоса. Ира гастролировала по всей Европе, а также по Северной Америке и Австралии. В 1972 году Маланюк оставила сцену, но продолжала начатую ранее преподавательскую деятельность – она была профессором консерватории Граца, которая сейчас переименована в Университет музыки и актерского мастерства.

В 1946 году Маланюк вышла замуж за австрийского врача Вальтера Гольдшмидта. В своих мемуарах певица не скрывала, что это был фиктивный брак – он позволил Ире получить австрийское гражданство: после того, как она оформила необходимые документы, супруги развелись.

Иры Маланюк не стало 25 февраля 2009 года, через неделю она была похоронена в австрийском городе Цирль.