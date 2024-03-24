Значительные дожди и снег: Украину в начале недели накроет непогода

Погода в Украине в понедельник, 24 марта, в большинстве областей будет облачной с прояснениями и с осадками. Местами на западе и севере страны ночью выпадет мокрый снег.

Кроме того, на западе ночью и утром большая вероятность тумана. Свежий прогноз погоды обнародован на сайте Укргидрометцентра.

"В большинстве южных, центральных областей умеренные, днем местами значительные дожди, в западных и северных областях местами небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом, на остальной территории – без осадков", – рассказали на Facebook-странице Украинского гидрометеорологического центра.

Ветер по стране – южный с переходом на северный, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха: в темное время суток ожидается от +1 до +10 градусов (ноль – только на Донетчине).

В светлое время суток в среднем от +5 до +10. В юго-восточной части теплее, от +9 до +14 градусов.

Как писал OBOZ.UA, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха не исключает погодных сюрпризов до конца марта, однако сейчас, по ее данным, фиксируется тенденция к незначительному постепенному потеплению.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!