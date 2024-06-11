Значительные дожди и грозы: часть Украины после жары накроет опасная непогода
Практически всю Украину (за исключением запада) в среду, 12 июня, накроют дожди. В некоторых областях прогнозируют град и шквалистый ветер до 15-20 метров в секунду.
По всей стране синоптики объявили I (желтый) уровень опасности. Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометеорологического центра.
Эксперты ожидают, что в среду будет облачно с прояснениями. пройдут кратковременные дожди и грозы; в северных, Винницкой, Черкасской областях – значительные дожди. На юге, востоке, частично в центре – днем местами град и шквалы.
Ночью в юго-восточной части, днем в большинстве западных областей – без осадков.
В западных регионах температура ночью +11...+16, днем +18...+23 градуса. На остальной территории ночью +14...+19, днем +20...+25, в восточных, южных областях +25...+30, а в Крыму даже до +34 градусов.
В Киеве и Киевской области 12 июня ожидаются сильные дожди и грозы. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 7-12 метров в секунду. В темное время суток термометры покажут +14...+19, в светлое +20...+25 градусов.
В Киеве ночью УкрГМЦ прогнозирует +16...+18, днем +21...+23 градуса.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Ранее синоптик Наталья Диденко заявила, что после продолжительного жаркого периода в Украине существенно изменится погода. Вместо безумных температур до +34 градусов придет комфортное летнее тепло.
– Днем 9 июня во Львовской области заметили редкое природное явление – грозовой воротник. Это огромное облако, которое возникает преимущественно перед обильными осадками.
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