Зино Давидофф: как мальчик из украинской глубинки стал основателем и владельцем табачной империи

Зино Давидофф – человек, который сделал себя сам: он начал свой бизнес с небольшого табачного магазина и стал владельцем огромной империи. Мальчик из украинской глубинки не гнушался никакой работы – был платным танцором, сварщиком, сутками пропадал на табачных плантациях, сам стоял за прилавком своего магазина и лично общался с клиентами, советуя им какой сорт табака предпочесть. Всегда элегантный, одетый с иголочки, в начищенных до блеска ботинках он был похож одновременно на французского актера Фернанделя и принца – теперь уже короля – Карла III, и олицетворял жизнелюбие, целеустремленность и, как следствие, успех. А начиналась история этого выдающегося человека в двухстах с лишним километрах от Киева, в городе Новгород-Северском, в Черниговской области.

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Детство в табачной лавке

Зино Давидофф – Зиновий Давыдов – родился в марте 1906 года в еврейской семье Генриха (Гилеля) Давыдова и Рахели Орловой. Его отец торговал табаком, что, возможно, со временем и определило судьбу его сына, хотя сам Генрих Давыдов хотел для сына лучшего – он считал, что Зиновий должен сделать карьеру музыканта. Но тот, хоть и занимался музыкой, с большим удовольствием проводил время среди стеллажей с табаком разных сортов – уже тогда он легко их различал.

Когда мальчику исполнилось 5 лет, семья, спасаясь от еврейских погромов, переехала сначала в Киев, а затем в Швейцарию. В Женеве Генрих сменил имя на Анри, но остался верен своему занятию – открыл небольшую табачную лавку, в квартале La Grottes. Существует семейная легенда о Ленине: вождь мирового пролетариат однажды наведался в лавку за табаком, а потом ушел, не расплатившись. Бывали у Анри Давыдова и другие знаменитости – например, актер и кинорежиссер Питер Устинов и знаменитый пианист Артур Рубинштейн, которым восхищался сын хозяина.

Зарабатывал деньги, танцуя танго

В Женеве Зиновий учился в колледже, а в свободное от уроков время помогал отцу в лавке, дела которого шли не самым лучшим образом – семья едва сводила концы с концами. Чтобы не обременять родителей, он, окончив колледж, отправился в Южную Америку – изучать разные виды растений, в том числе, и табака. 300 франков, которые дали юноше с собой родители, были потрачены задолго до путешествия – еще в Париже. На корабле, а затем и в Буэнос-Айресе молодой человек, чтобы заработать на пропитание, вынужден был развлекать публику, танцуя танго – в то время этот танец считался исключительно мужским.

Но интерес к табаку не оставлял Зиновия, поэтому из Аргентины, где табак не культивировали, он переехал сначала в Бразилию, а затем и на Кубу, считавшуюся родиной сигар. Страна околдовала его, и он остался там на целых пять лет. Деньги, которые ему удалось скопить в Аргентине, он потратил не только на жизнь, но и на учебу: Зиновий хотел знать о табаке все, что можно, и даже больше: он изучал технологию выращивания табака, его сушки и обработки в разных странах Латинской Америки. Когда Давыдов понял, что количество его знаний перешло в качество, и он готов применить их в работе, а, значит, можно ехать обратно в Европу.

Грустное возвращение домой

Увы, возвращение Зиновия домой в 1929 году было омрачено семейной трагедией – скончался его отец, оставив в наследство табачную лавку, на которой "висело" множество долгов. Зиновия спасла женитьба на Марте Меер – ее отец, состоятельный коммерсант, дал за дочерью хорошее приданое. Денег хватило на то, чтобы закрыть старую лавку, заплатить по всем счетам и открыть новый магазин. Биографы Давыдова уверены, что с этого момента началась история бренда, названного в честь его основателя – Davidoff: начав с небольшого табачного магазина, он, в конце концов, превратил его в империю не только сигар и сигарет, но и сопутствующих товаров – кофе, элитного алкоголя, аксессуаров и парфюмерии.

Своим фантастическим успехом Давидофф был обязан сразу нескольким факторам – своим знаниям, трудолюбию, чутью и везению. О его трудоголизме говорит тот факт, что он только один раз за всю свою жизнь брал отпуск – тогда Зино с Мартой отправились в Канны, но он очень быстро сбежал на работу. О чутье и везении – история, которая произошла с ним незадолго до Второй мировой войны. Тогда Зино, который уже тогда не собирался ограничиваться скромным доходом от своего магазина, решил рискнуть. Он взял кредит в банке и скупил огромную партию кубинских сигар, которые торговцы отдали ему практически за бесценок – они опасались, что все их запасы сгорят в огне войны. Вскоре – по понятным причинам –поставки любого табака из Южной Америки прекратились, и магазин Давидоффа стал единственным местом, где можно было купить по-настоящему качественную продукцию.

В счет Давидоффа можно поставить и идею перевозить табак и его производные через океан в специальных коробках-хьюмидор, в которых поддерживалась необходимые для их сохранности условия. С той же целью в подвале своего магазина Зино оборудовал помещение, в котором все показатели – прежде всего, температура и влажность – соответствовали климату Кубы.

Гений маркетинга

Сегодня Зино назвали бы гением маркетинга, хотя сам он отрицал у себе какие-либо способности в этой области, а свои успехи объяснял любовью к своим клиентам. Но разве не блестящим маркетинговым ходом являлась его идея дать сигарам названия дорогих французских вин – например, Chateau Margaux Chateau d'Yquem. Они подчеркивали статус и благосостояние клиентов, которые могли позволить себе такую покупку – в соответствии со слоганом Davidoff "Когда знаешь, чего достоин".

Со временем популярность бренда перешла границы Старого Света и затронула Новый – Davidoff приобрел популярность и в Америке, в том числе и Южной. Кубинские производители табака буквально боготворили Зино за то, что он давал им возможность заработать – в качестве благодарности они даже подарили ему огромный особняк в колониальном стиле, находящемся в самом центре Гаваны. Сделав ставку на кубинские сигары, Давидофф устроил в особняке фабрику El Laguito, на которой их скручивали.

Главное – бизнес-репутация

В бизнесе Давидоффа не все и не всегда было гладко, но он находил выход из любого, даже самого затруднительного, положения. В 80-х годах ХХ века его дела резко пошли под откос. Его сигары перестали продаваться – причиной стало низкое качество скручивания, в котором были виноваты кубинские партнеры, переставшие производить качественный товар. Ситуация требовала от Зино решительных действий, и он пошел на них: чтобы спасти свою бизнес-репутацию, которой Зино дорожил больше всего на свете, он приказал сжечь 200 тысяч (!) сигар, в производство новых перенес в Доминикану. Давидофф смог исправить положение – повысив качество новых сигар, он не только вернул прежние – в том числе и финансовые – позиции, но и завоевал новые, более высокие.

Символ роскоши и отменного качества

Зино Давидофф ушел из жизни 14 января 1994 года на 88-м году жизни, всего пары лет не дожив до того момента, когда продукция бренда его имени появилась в продаже на его родине – в Украине. Его прах покоится на еврейском кладбище Женевы. Несмотря на то, что дочь Давидоффа, с детства стоявшая за прилавком его табачного магазина, не стала продолжать дело отца – у нее обнаружилась аллергия на табак, империя его имени процветает и по-прежнему остается символом роскоши и отменного качества.