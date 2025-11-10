Зимние снегопады: ученые спрогнозировали, сколько осадков ожидается в Европе

Европу этой зимой ожидают сложные погодные условия. Однако снегопады не будут такими обильными, как в предыдущие годы.

Согласно последним прогнозам на сезон 2025/2026, на большей части континента ожидается меньше снега, чем обычно, тогда как основные снежные зоны сосредоточатся на северных территориях. Прогнозы составлены на основе двух авторитетных систем сезонного прогнозирования – ECMWF и UKMO, которые позволяют оценить как среднесезонные тенденции, так и помесячные аномалии.

Какой будет зима в Европе и Украине

В декабре и январе в большей части Европы, включая Украину, снегопадов ожидается меньше, чем обычно, хотя на севере и в некоторых центральных регионах страны снег еще может порадовать любителей зимних пейзажей.

В феврале основные зоны снегопадов сместятся на север, оставляя остальную территорию Украины и Европы преимущественно сухими, а март будет больше похож на раннюю весну – снег в большинстве регионов растает, хотя в отдельных районах еще возможны небольшие осадки.

Такие тенденции объясняют влиянием Ла-Нинья, которая уже полностью сформировалась и "постепенно охлаждается", готовясь к зиме. Сочетание этого природного феномена с зонами высокого давления делает погоду более мягкой и сухой, чем обычно.

Эксперты отмечают, что долгосрочные прогнозы всегда имеют небольшую долю неопределенности, поэтому их следует воспринимать как ориентир, а не точную науку.

Для украинцев это означает, что настоящих сугробов будет не так много, как прежде, но зима все равно покажет свои "сюрпризы".

Напомним, по прогнозу заслуженного метеоролога Украины Вазиры Мартазиновой, в конце ноября ожидается резкое снижение температуры. Столбики термометров местами могут опуститься до -12 градусов. Похолодание продлится с 25 ноября до 3 декабря.

Как сообщал OBOZ.UA, как свидетельствуют данные MkWeather, зима 2025-2026 годов может стать одной из самых холодных за последние десятилетия. В частности, ожидаются сильные морозы, значительные снегопады и затяжное похолодание во второй половине сезона.

