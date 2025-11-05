'Жизнь продолжается на глубине семи метров': шведское издание рассказало новые подробности об уникальном подземном госпитале 'Стального фронта'

В то время, как российские ракеты и беспилотники продолжают терроризировать прифронтовые города, Украина реализует смелую стратегию выживания, перенося критически важную инфраструктуру глубоко под землю. Уникальный военный госпиталь, построенный на глубине более шести метров неподалеку от линии фронта, стал символом этой стойкости, предоставляя передовую хирургическую помощь там, где каждая минута является решающей.

Об этом и других объектах подземной жизни недавно рассказал миру в своем репортаже влиятельный шведский дневник Dagens Nyheter.

Инициатором создания госпиталя стал военный хирург, подполковник Роман Кузив. Столкнувшись с бюрократическими и финансовыми преградами, он обратился за помощью к частному сектору.

Его слова, приведенные в шведском издании, иллюстрируют решимость, стоящую за проектом: "Никто не верил, что это возможно реализовать, и я не получил государственного финансирования. Поэтому я обратился к бизнесу".

Как отмечает Dagens Nyheter, этот призыв нашел мощный отклик. Проект был реализован благодаря финансированию от украинского бизнеса. Крупнейшим инвестором, по данным издания, стала милитарная инициатива "Стальной Фронт Рината Ахметова" и компания "Метинвест".

Журналисты описывают работу госпиталя так: "Раненого сначала доставляют с места поражения в так называемый пункт стабилизации, где выполняют самые неотложные, жизнесберегающие мероприятия, а дальше – в больницу, то есть сюда. Поток с фронта переменный: много часов бывает тихо, а некоторые ночи привозят сразу нескольких раненых. Почти все повреждения теперь вызваны дронами – изменение в характере войны. В паре узких операционных, несколько квадратных метров каждая, можно выполнять практически любые операции. Для не таких срочных состояний есть кабинеты для обследований, малой хирургии и рентгена. После стабилизации пациентов направляют дальше – в один из больших, обычных госпиталей для продолжения лечения".

"Если они быстро попадают к нам, то сразу получают очень высокоспециализированную помощь – мы обходим одно-два звена и выигрываем много времени. Часто это спасает жизнь", – рассказывает Кузив.

Эффективность госпиталя измеряется не только спасенными жизнями, но и холодной экономикой войны. Роман Кузив приводит впечатляющую статистику, которая подчеркивает ценность инвестиции:

"Этот госпиталь стоил 20 миллионов гривен. Один погибший солдат стоит государству минимум 50".

Это не просто цифры, а свидетельство того, что спасение защитников является не только моральным императивом, но и стратегически важной задачей для сохранения боеспособности страны.

Но этот проект – только начало. По данным Dagens Nyheter, госпиталь на Запорожье был первым, но второй такой уже заработал в Донецкой области. Сам подполковник Кузив видит насущную потребность в как минимум двенадцати подобных медицинских центрах вдоль всей линии фронта.

Dagens Nyheter (DN), что переводится как "Ежедневные новости", – это ведущая и крупнейшая утренняя газета Швеции, основанная в Стокгольме в 1864 году. Она считается "газетой национального значения" страны, аналогично The New York Times в США или The Guardian в Великобритании, и известна своим основательным освещением политики, культуры и международных событий.

"Стальной Фронт" – это милитарная инициатива, основанная бизнесами SCM Рината Ахметова, в частности компаниями "Метинвест" и ДТЭК, в ответ на полномасштабное вторжение России в 2022 году. Эта программа целенаправленно фокусируется на прямой помощи украинским Силам обороны. Основная деятельность "Стального Фронта" заключается в производстве (с использованием собственных мощностей) и закупке и поставке военного оборудования, включая бронежилеты, мобильные стальные укрытия, фортификационные сооружения, а также в передаче армии тысяч дронов, тепловизоров и транспортных средств.