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Жители Запорожья получили гуманитарную помощь от Фонда Вадима Столара

Мария Шевчук
Новости. Общество
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Жители Запорожья получили гуманитарную помощь от Фонда Вадима Столара

Благотворительный фонд Вадима Столара организовал гуманитарную миссию в Запорожье, чтобы поддержать пострадавших от войны украинцев. Волонтеры привезли продуктовые наборы и организовали их выдачу, сообщается на сайте благотворительной организации.

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"На третий год полномасштабной войны жизнь многих людей в Украине остается крайне тяжелой. У переселенцев, потерявших жилье, работу, нет средств к существованию. Жители прифронтовых городов, подвергающихся обстрелам, не могут получить самое необходимое. Много запросов на помощь в наш Фонд поступило из Запорожья, поэтому мы решили отправить сюда гуманитарную миссию. Доказательством того, насколько людям нужна поддержка здесь и сейчас, может служить тем, что прием заявок на выдачу проднаборов мы закрыли фактически за час – так много было желающих", – рассказала волонтер Фонда Наталья Приходько.

Жители Запорожья получили гуманитарную помощь от Фонда Вадима Столара

С начала масштабной агрессии Фонд уже осуществлял гуманитарные миссии в различные регионы Украины, а именно в Сумы, Харьков, Херсон, Николаев, Кривой Рог, Тернополь, горячие точки Донбасса и места жительства вынужденно перемещенных лиц на западе Украины.

Жители Запорожья получили гуманитарную помощь от Фонда Вадима Столара

"Цель наших гуманитарных миссий – поддержать наиболее необходимым тех, кто в этом особенно нуждается. И мы будем делать это столько, сколько нужно людям", – сказал основатель Фонда Вадим Столар.

Жители Запорожья получили гуманитарную помощь от Фонда Вадима Столара

Отметим, что за более чем два года полномасштабной войны украинцы, пострадавшие от российской агрессии, получили от Фонда Столара более 15 тонн гуманитарной помощи и более 400 тыс. продуктовых наборов.