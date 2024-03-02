Жители Белозерского продолжили получать помощь от Фонда Рината Ахметова

В город Белозерское, что в прифронтовой Донецкой области, поступило две тысячи наборов с продуктами первой необходимости. Сейчас выдача этой помощи от Фонда Рината Ахметова продолжается местным жителям, людям, живущим неподалеку от зоны активных боевых действий.

Что входит в продуктовый набор? Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье. Это весомая поддержка, которую люди ожидают, сообщают в Фонде.

С начала полномасштабной войны Фонд передал 332 тысяч наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить продуктовый набор? По вопросам получения продовольственной помощи территориальным громадам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.