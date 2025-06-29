Жителей Дрогобыча после ударов России призвали не выходить из дома: что происходит в городе

В ночь на 29 июня Дрогобыч Львовской области подвергся массированному обстрелу со стороны российской оккупационной армии. Спустя некоторое время местные власти призвали жителей города не выходить на улицу и пить побольше воды.

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Также известно, что на территории громады проводятся лабораторные исследования качества воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета Дрогобыча.

По информации мэрии, при нахождении в зоне задымленности рекомендуется оставаться в помещении, плотно закрыв окна и двери. Если необходимо выйти на улицу, местным жителям советуют использовать средства защиты органов дыхания, такие как респиратор или влажную маску.

Кроме того, жителям Дрогобыча рекомендуют употреблять много воды, желательно щелочной и избегать физических нагрузок. В случае ухудшение самочувствия жителей громады призывают обратиться за медицинской помощью.

По информации местных властей, вследствие российских ударов на территории Дрогобычской громады был поврежден один из промышленных объектов. По территории объекта были нанесены удары как ракетами, так и дронами. Пострадавших в результате атаки нет.

Правоохранительные органы обеспечили перекрытие подъездов в зону поражения и контролируют порядок в городе. На территории громады активно проводятся обследования.

Также соответствующие службы осуществляют измерение показателей атмосферного воздуха и уровня радиации. В части города и отдельных населенных пунктах общины зафиксировано отсутствие электроснабжения. Работы по его восстановлению продолжаются.

После 13:00 в мэрии Дрогобыча сообщили, что "качество воздуха контролируемое". По результатам мониторинга зафиксировано незначительное отклонение в районе улиц Нефтяников, Руданского и Бетховена.

Также было возобновлено энергопитание 15 станций. Без снабжения электричеством остается еще 16. Коммунальное предприятие "Дрогобычводоканал" максимально подняло давление в водопроводной сети города, таким образом вода подается к седьмым этажам многоквартирных домов.

Напомним, страна-агрессор РФ с вечера 28 июня до утра воскресенья, 29 июня, устроила массированную комбинированную атаку на Украину, применив сотни "Шахедов", а также ракеты различных типов. Под ударом находились ряд городов страны: есть повреждения из-за попадания и падения обломков, а также пострадавшие.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска в течение июня 2025 года запустили по городам Украины 5331 ударный беспилотник типа Shahed-136. Это наибольшее количество БПЛА, которое оккупанты применяли против Украины за один месяц с начала полномасштабного вторжения.

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