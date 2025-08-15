Жили в опасности: из оккупации вернули еще трех украинских подростков

С временно оккупированных россиянами территорий в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти еще трех подростков. Сейчас они уже на контролируемой Киевом земле.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. В Bring Kids Back UA добавили, что спасенные уже получают психологическую, гуманитарную и правовую поддержку.

Как отметил Ермак, более трех лет эти дети жили в страхе и опасности. Из-за проукраинской позиции они и их семьи подвергались открытым угрозам. Захватчики заставляли их учиться по российским программам, запрещали украинский язык и символику, вызывали на допросы.

Некоторые годами почти не выходили из дома, чтобы избежать преследований. Другие пытались выехать самостоятельно, но сталкивались с препятствиями на границах.

"Благодаря помощи Офиса омбудсмена и команды Helping to Leave все трое наконец в свободной Украине, рядом с родными. Они получают психологическую, гуманитарную и правовую помощь, восстанавливают документы и готовятся вернуться к учебе и нормальной жизни", – отметил Ермак.

Истории спасенных детей

В Bring Kids Back UA показали спасенных (на фото ниже), как всегда, только со спины. Обнародовать фотографии с лицами таких детей крайне опасно, поскольку на оккупированных территориях остаются их родные и знакомые.

Одна из спасенных – 13-летняя девочка, которая жила с бабушкой. Она принципиально не ходила в российскую школу, потому что там запрещали украинский язык и заставляли прославлять государство-агрессора. Для семьи даже обычные разговоры с представителями оккупационной власти были опасными.

Другой подросток, 15-летний парень таки посещал российскую школу, где ему навязывали искаженную историю, заставляли петь гимн РФ и полностью отказаться от украинского языка и символики. Несмотря на это он тайно продолжал обучение онлайн в школе на подконтрольной Украине территории.

Третья спасенная, 16-летняя девушка постоянно подвергалась преследованиям за проукраинскую позицию: получала угрозы и вызовы на допросы. После неудачной попытки выехать самостоятельно она обратилась за помощью, после чего Офис Офмбудсмана урегулировал вопрос с документами, а Helping to Leave подготовили безопасный выезд.

РФ удерживает почти 20 тысяч украинских детей

По данным правительства Украины, РФ должна вернуть Киеву более 19,5 тыс. детей. На переговорах с РФ в Стамбуле в июне украинская делегация призвала вернуть 339 детей, чьи личности установлены.

По словам президента Владимира Зеленского, Россия предлагала обменивать похищенных украинских детей на своих пленных оккупантов, что является вне понимания и международного права.

Кроме того, в рамках инициативы Bring Kids Back 38 стран и две организации подписали заявление с призывом к РФ вернуть похищенных несовершеннолетних.

Как сообщал OBOZ.UA, власти РФ создали "онлайн-каталог", где украинских детей можно "выбрать" по фото и описанию характера. Основатель организации Save Ukraine Николай Кулеба заявил, что оккупанты перешли к методам, "которые иначе как торговлей детьми не назовешь".

