Все больше женщин, которые хотят внести свой вклад в победу и защиту украинской земли, овладевают профессией сапера.

Буквально в июне 2022 года украинские медиа писали о первой женщине-сапере в рядах ВСУ, которая выполняла задачи по подрыву опасных боеприпасов, которые пиротехники тысячами находили на деоккупированной территории Киевской области. К сожалению, война продолжается, все больше территорий загрязняются минами и неразорванными снарядами. Поэтому все больше женщин приобщаются к делу деминеров.

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Юристи, вчителі, виховательки, фотографині, бариста чи тату-майстрині — свої абсолютно цивільні професії вчора міняють на розмінування сьогодні.

Середній рівень залучення жінок серед усіх операторів протимінної діяльності (як державних, так і недержавних), сягає 20-30%. Це, до слова, відповідає програмі НАТО "Жінки, мир і безпека".

В UDS, наприклад, наразі працює 112 осіб і третина — це дівчата, в тому числі й учасниці бойових дій. І кількість жінок в цій справі зростатиме.

Звісно, гендерна рівність є невід’ємною частиною політики України. І це стосується всіх видів діяльності. І розмінування не виключення.

Та чи це лише про гендерну рівність у підході до вибору професії? Напевно ні. Мені здається, що це, в першу чергу, про бажання кожного українця зробити свій внесок в перемогу. Адже з початком війни у 2014 і, особливо, після повномасштабного вторгнення у 2022, розподілу на "жіночі" і "чоловічі" професії просто не існує. Жінки-військові, жінки-воєнкори, жінки-сапери… Їх стає більше й більше.

Чи важко бути сапером?

Сапер — настільки затребувана професія, наскільки й небезпечна. На цій роботі потрібно мати стійку психіку. Відповідальність, уважність, зосередженість, холодний розум — невідʼємні якості сапера. Будь то жінка чи чоловік — вимоги однакові. Від дій і оперативності прийняття рішень демінера, від його кваліфікації, залежать не тільки успіх у виконанні робіт з розмінування та повернення у обіг аграрних земель, а й безпека і життя команди.

Тому, перед тим як приступити до виконання завдань з розмінування, кожен сапер проходить навчання. Ба більше, кожні кілька місяців відбувається підвищення кваліфікації.

Навчання і підготовка

Якісне навчання — це найголовніше. Всі сапери нашої компанії повинні пройти навчання, скласти іспити і отримати відповідні сертифікати за програмою професійної підготовки із робітничої спеціальності "Сапер (розмінування)". Також ми проходимо навчання і отримуємо сертифікати з домедичної допомоги за навчальною програмою ІІ рівня.

Кількамісячне навчання включає підготовку за різними напрямками:

— медична підготовка (в тому числі згідно протоколу MARCH),

— захист особового складу від впливу небезпечних речовин,

— організація розмінування місцевості,

— вибухова справа,

— вибухонебезпечні предмети,

— засоби розвідки та розмінування.

Сапери, які використовують у роботі дрони, додатково проходять навчання на операторів БПЛА.

А сапери груп механізованого розмінування навчаються керуванню машин дистанціного розмінування. У нас це словацькі машини Bozena. Для цього сапери компанії їздили на двотижневі навчання до Словаччини. Окрім експлуатації машин відповідно до наших СОП, сапери навчалися проводити механічне розмінування, здобували навички з огляду та обслуговування систем. За результатами навчання сапери здавали залік та отримували свідоцтва оператора на право управління машинами Bozena.

Окрім загальних навчань всі сапери повинні постійно підвищувати кваліфікацію, адже технології не стоять на місці.

В нас все навчальні заходи оплачуються компанією, але будь хто бажаючий може пройти навчання і самостійно здобути спеціальність.

Екіпірування

Техніка й устаткування без перебільшення повинні бути найвищої якості. Кожен фахівець має бути оснащений шоломом, фартухом для розмінування, бронежилетом. Наприклад, в UDS це:

— шолом типу PASGT. Виготовлений з армованого волокна (GRP) відповідно до вимог міжнародного стандарту протимінної діяльності IMAS 10.30. Рівень захисту відповідає стандартам NATO STANAG 2920;

— фартух для розмінування. Його було розроблено і випробувано, разом з вибухотехніками, що працюють в екстремальних умовах. Забезпечує фронтальну зону захисту, яка охоплює всі життєво важливі частини тіла. Даний фартух передбачає інтегрування лицевого щитка за допомогою коміра, для забезпечення безперервності фронтального захисту. Всі частини фартуха виготовлено відповідно до IMAS 10.30;

— бронежилет типу А СТРАЖ М-ТТ. За конструктивним виконанням — мʼякий (гнучкий). Матеріал балістичного пакету бронежилета - НВМПЕ/UHMWPE, який відрізняється підвищеною живучістю и легкістю. Бронепакети з НВМПЕ не втрачають своїх балістичних властивостей при намоканні і мають дуже високі показники захисних властивостей.

Обов’язково кожен сапер повинен мати ⁠аптечку індивідуальну модульну першочергової допомоги. Також в групі наявна мала медична сумка, засіб для транспортації постраждалого.

Також для роботи сапери використовують засоби звʼязку, супутниковий модем Starlink, ⁠засоби розвідки та топографічної привʼязки, прилади фото і відео зйомки, металодетектори (у нас це металошукач TREMBITA, призначений для обстеження і виявлення на великих площах габаритних металевих об'єктів (мінімум 0,01% розміру пошукової петлі) на великій глибині під ґрунтом та під водою, а також металодетектор VMC4, призначений для пошуку всіх видів мін з найвищою чутливістю при виявленні об'єктів, розташованих поблизу земної поверхні).

Плюс до всього вище перерахованого — канцелярські приладдя, цифрові або паперові копії картографічних матеріалів району проведення

НТО, довідника ідентифікації зразків мін/ВЗВ, СОП, матеріали для маркування.

Як сприймають жінок-саперів?

"Ти не впораєшся". Скільки разів я чула цю фразу з тих пір, як почала займатися розмінуванням. В мирний час я працювала веб-дизайнером. Звісно, професії зовсім не тотожні. Проте, я захотіла бути корисною Україні в умовах війни, а не витрачати дні на суперечки про колір якихось кнопочок на сайті. Наразі я керівник групи нетехнічного обстеження територій в компанії UDS. Кваліфікацію сапера отримала у Центрі підготовки гуманітарного розмінування у Кам'янці-Подільському. Чи це досі дивує людей? В принципі, так. Ще зустрічаються люди, які вважають професію сапера "не жіночою справою". Проте, я і мої колеги саперки яскравий приклад того, що розподіл на "жіночу-чоловічу" справу наразі не актуальний. Ба більше, такі твердження дивні, а люди, які так вважають недосвідчені і відірвані від реальності. Ми своїм прикладом щодня показуємо, що жінка може бути професійним сапером на рівні з чоловіками. Жінка може керувати групою саперів. Жінка може працювати як з металодетектором, так і з машинами дистанційного розмінування. І ще раз — з кожним роком жінок у цій справі буде все більше. Тож, ті хто ще вагається — не треба. Якщо ви хочете бути саперкою — будьте. Так, це складно. Але це більше ніж реально. Це більше не фантастика.

І головне, фраза "Ти не впораєшся" перетворюється на "Ти молодець. Будь обережна".