Женщин-медиков автоматически будут ставить на учет в ТЦК: за что им может грозить штраф до 25 тысяч грн

С 31 июля в Украине действуют новые правила воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. Женщин-медиков и фармацевтов автоматически будут ставить на учет в ТЦК.

Видео дня

Об этом сообщила и.о. начальника группы коммуникации областного ТЦК и СП Екатерина Гевель, передает "Суспbльне". За уклонение предусмотрен штраф в размере от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Что известно

Согласно постановлению № 916 образовательные учреждения должны в течение недели после окончания обучения подать в районный или городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки список выпускниц-медиков или фармацевтов по месту их жительства.

"До этого распоряжения, учебные заведения присылали списки военнообязанных студентов-медиков в ТЦК за два месяца до завершения обучения. Женщинам выдавали временные удостоверения военнообязанных и вносили их в базу данных. Женщины должны были прийти в ТЦК в течение семи дней, чтобы пройти ВВК и стать на учет", – рассказала и.о. начальника группы коммуникации областного ТЦК и СП.

Сейчас введен автоматический воинский учет для таких лиц.

По словам Екатерины Гевель, данные от учебных заведений автоматически будут передаваться в Единый государственный реестр призывников без необходимости личного обращения. В течение 60 дней после завершения обучения женщины должны самостоятельно прийти в ТЦК и СП для прохождения военно-врачебной комиссии.

В то же время женщины-медики и фармацевты могут беспрепятственно пересекать границу.

"Мобилизации для женщин пока нет, поэтому никаких ограничений на выезд за границу также нет, даже если они находятся на учете", – отметила Гевель.

Напомним, в июле заработал механизм автоматической постановки на воинский учет, который не требует личного посещения ТЦК. Это стало возможным после обновления правительственного постановления №932, которое позволяет интегрировать данные из реестра "Обериг" и Государственной миграционной службы.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам президента Владимира Зеленского, в Украине могут разрешить выезжать за границу мужчинам в возрасте до 22 лет. Соответствующий механизм поручено проработать Кабинету министров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!