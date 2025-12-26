Желтый уровень опасности: синоптики назвали регион, где в субботу испортится погода. Карта

Согласно последним прогнозам погоды, в Украине все сутки 27 декабря будет облачно. Более того, ночью везде в стране, кроме запада, а днем в восточных областях ожидаются осадки – то есть, снег. На дорогах местами гололедица.

Из-за довольно значительного ветра на улице будет довольно холодно. Такой прогноз предоставляют в Укргидрометцентре на эту субботу.

Погода в Украине и столице

Северо-западный ветер достигнет скорости 7-12 м/с. А днем в западных областях кроме Закарпатской возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура ночью от нуля до 5° мороза, а днем – от 3° мороза до 2° тепла.

Так же облачно, ночью будет снежить, а на дорогах местами гололедица ожидается и в Киевской области.

Температура по столичной области ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, причем в самом Киеве "плюсов" не будет, и ночью и днем – 0-2° мороза.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Отдельно синоптики сделали предупреждение об опасных метеорологических явлениях 27 декабря.

Оно касается вышеупомянутого сильного ветра. Поскольку днем в западных областях кроме Закарпатской прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с, это первый, желтый уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", – отмечают синоптики.

Какая погода будет в последние дни года

Второе предупреждение – о ледовых явлениях, которые ожидаются с 29 декабря. Они не считаются опасными.

В частности, в указанные сутки на всех реках и водохранилищах страны, кроме украинского участка Дуная, ожидается усиление ледовых явлений – до установления сплошного ледостава.

И, как сообщал OBOZ.UA, по крайней мере в Киеве и области на последние дни декабря синоптики прогнозируют периодические осадки в виде снега. А в саму новогоднюю ночь на Киевщине ожидается настоящая зима – более подробно об этом смотрите здесь.

