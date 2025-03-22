Ждут очень резкие изменения: астропрогноз на 22 марта

В субботу, 22 марта, длится 23-й лунный день. Луна находится в Стрельце, но уже с утра перейдет в знак Козерога, Солнце уже перешло в Овна.

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Чем будет особенный такой день, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, двойная двойка – это удвоенная энергия Луны, которая дополняется влиянием Сатурна, типичным для субботы.

"Это будет день трансформаций, день очень резких перемен, потому что как раз 21 и 22 марта выпадают на весеннее равноденствие", – предупредила Исита Гая. По ее словам, энергия такого дня будет большой. "Я бы сказала, что это день магии, день ритуалов, это день, когда вы можете соединиться со своим родом. Это день, когда вы можете призвать свой род, призвать старейшину рода и взять сильнейшую энергию", – добавила Исита Гая.

Из ритуалов, которые будут иметь особую силу в эту субботу, астролог назвала кормление своего рода. "Для этого следует сварить рис, смешать его с медом и дать его на улице любым животным. И вот этот факт, что вы делитесь едой в этот день, будет для вас как прием энергии от вашего рода", - описала она этот ритуал.

Такое кормление рисом Исита Гая назвала посвящением от родовой системы. И посоветовала готовить рис с утра под прослушивание мантр. "Поделитесь этим рисом с другими живыми существами. Даже если нет животных, вы можете просто на земле оставить рис – какие-то живые существа они его найдут, отведают. И вот этот подъем риса с земли, он будет создавать хорошие события в вашей жизни", – пообещала астролог.

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