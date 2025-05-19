Ждите неожиданностей: астропрогноз на 19 мая

В понедельник, 19 мая продолжается 22 лунный день. Луна находится в зодиакальном знаке Водолея, Солнце – в Тельце.

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Как такая дата будет влиять на развитие событий в этот день, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, в такой понедельник нужно быть рядом с близкими.

"Девятнадцатое – это единица, поэтому это энергия Солнца. И понедельник – это энергия Луны, поэтому это будет, с одной стороны мягкий день в женской энергии, с другой стороны – очень насыщенный на события, потому что Солнце, оно дает события, Солнце может вам создавать какие-то неожиданные события, какую-то неожиданную радость, какое-то неожиданное удивление", – пояснила Исита Гая.

По ее словам, день, наполненный такими энергиями, нужно провести в коммуникации с другими людьми, например, с близкими или друзьями. "Вы можете решать также важные дела. В этот день у вас будет энергия для того, чтобы сделать все, что вы напланировали", – добавила астролог.

"Это достаточно энергетически светлый и приятный день", – подытожила она свой прогноз на понедельник.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 19 мая для всех знаков зодиака – кто сегодня точно не будет чувствовать себя одиноким.

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