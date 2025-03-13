Ждите изменений: астропрогноз на 13 марта

В четверг, 13 марта длится 14-й лунный день, который к вечеру перейдет в 15-й. Луна находится в Деве, Солнце – в Рыбах.

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Как это повлияет на события дня, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она посоветовала сегодня приготовиться к переменам и научиться правильно их принимать.

"Чисто 13 – это число трансформации, это число перемен, поэтому следует понимать, что в этот день могут произойти неожиданные для вас события, неожиданные изменения и вам следует научиться вот эти изменения принимать как можно легче", – посоветовала Исита Гая.

Правильным способом принятия изменений она назвала умение не зацикливаться на негативных аспектах, а видеть позитив. "Это очень важно, потому что одновременно существует как потолок, так и пол, одновременно существует как дверь, так и окно. И вопрос только в том, на что мы смотрим в тот или иной момент", – сказала астрологиня.

Она добавила, что в нашей реальности есть то, на что мы смотрим, на что обращаем внимание. "Поэтому очень важно в этот день управлять своим вниманием, своей реальностью", – подчеркнула Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 13 марта для всех знаков зодиака – одним сегодня достанутся новые возможности, тогда как другим придется готовиться к трудностям.

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