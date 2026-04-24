Ждать приходилось долго: что в СССР давали вместе с новым авто

Современный водитель привык видеть в багажнике лишь минимум инструментов для подстраховки в дороге: домкрат, баллонный ключ и, как того требуют от него правила, аптечку с огнетушителем. Однако во времена СССР этот набор был значительно шире.

Автомобиль в те времена был безумной роскошью, которую ждали годами, даже если могли себе позволить. А вот инфраструктуры, которая бы его обслуживала, практически не существовало. Поэтому каждого, кто планировал сесть за руль, учили в автошколе не только требованиям ПДД и навыкам вождения. Водитель должен был также и знать, как собственноручно заклеить камеру или перебрать узел прямо посреди дороги. Мобильных телефонов и эвакуаторов не существовало, поэтому единственным спасением был инструмент в багажнике. Именно поэтому в штатный набор советского авто входила целая куча различных предметов, которые могли спасти, если "железный конь" ломался в дороге. OBOZ.UA вспоминает, что входило в этот набор.

Насос и манометр

Сейчас колесо накачивают автоматическими компрессорами – во времена СССР для этого использовали ручные или ножные насосы. И они всегда должны были быть под рукой. А поскольку инструкция требовала проверять давление в шинах ежедневно (как и состояние аккумулятора или уровень масла), манометр в специальном футляре тоже всегда был под рукой.

Светильник-переноска

Фонарик – обязательный элемент набора водителя даже сейчас. А в советские времена в комплекте с самим авто шла переносная лампа, которая питалась от прикуривателя. Это позволяло подсветить любую часть авто во время ночного ремонта.

Специализированный резиновый шланг

Он предназначался для прокачки тормозной системы, которую по регламенту нужно было проверять каждую тысячу километров. Шланг позволял сливать дефицитную тормозную жидкость в тару, а не на землю.

Полный слесарный арсенал

В сумке с инструментами лежали не только ключи и отвертки, но и щупы для регулировки зазоров клапанов, выставления зажигания и проверки свечей. Фактически, завод предоставлял набор, достаточный для проведения полного техобслуживания даже в полевых условиях.

Монтировка

Без этого стального инструмента было невозможно самостоятельно разбирать колесо – процедура, которую сегодня почти полностью вытеснил сервис шиномонтажа. Выручала монтировочная лопатка и в других экстренных ситуациях.

Краска

К каждой машине прилагалась небольшая баночка с эмалью именно того цвета, которым был окрашен кузов на конвейере. Это позволяло владельцу оперативно подкрашивать царапины, чтобы защитить металл от коррозии.

Советский водитель получал не просто средство передвижения, а полноценный технический конструктор. Такой подход воспитывал необычайное мастерство, ведь ремонт "на коленке" был не хобби, а абсолютной необходимостью для выживания на дороге.

