Жары не будет? Синоптик уточнила прогноз на четверг в Украине. Карта

9 июля в Украине синоптики прогнозируют дожди и прохладную погоду. Температура воздуха ночью ожидается +12...+18, днем на большей части территории +18...+24, на юге столбики термометров поднимутся до +26 градусов.

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Дожди в этот день ожидаются почти во всех регионах, только днем в центральной части Украины будут прояснения. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 9 июля

"Завтра, 9 июля, воздух будет свежим, даже прохладным. Ночью +12...+18, на западе местами ниже +10 градусов", – отметила синоптик.

Температура воздуха днём 9 июля в большинстве областей Украины ожидается +18...+24 градуса, на юге до +26 градусов, в Луганской и Донецкой областях будет теплее всего – +27...+30 градусов, в западных областях +17...+19 градусов.

Также на всей территории страны ожидается дождливая погода.

"Дожди завтра – повсеместно в Украине, периодические, конечно, разве что днем в центральной части – больше прояснений", – прогнозирует Наталья Диденко.

Погода в Киеве 9 июля

В столице Украины 9 июля ожидается местами дождь, температура воздуха днём составит +20...+22 градуса.

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