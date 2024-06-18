Жаркое лето набирает обороты: синоптики дали прогноз погоды на среду, 19 июня

В среду, 19 июня, украинцев ожидает солнечная и жаркая погода. При этом осадков не предполагается ни в одном регионе.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Завтра в стране прогнозируется небольшая облачность.

Ветер преимущественно юго-западный и будет достигать скорости 3-8 м/с.

Температура ночью будет колебаться от 15 до 20 градусов, днем поднимется до 27…32 градусов. В горных районах, в частности в Карпатах, ночью ожидается от 10 до 15 градусов тепла, а днем от 22 до 27 градусов.

В Киевской области прогнозируется также малооблачная погода без осадков. Ветер будет юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура ночью будет варьироваться от 15 до 20 градусов, днем от 27 до 32 градусов. В Киеве ночью ожидается от 18 до 20 градусов, а днем около 30 градусов.

Также важно обратить внимание на повышенный риск пожаров в Волынской, Тернопольской, Хмельницкой и Житомирской областях сегодня, а также в большинстве западных, Житомирской и Винницкой областях в последующие дни.

Как сообщал OBOZ.UA, лето 2024 года в Украине ожидается теплым, но не жарким. Средняя сезонная температура, вероятно, превысит норму на 1-2 градуса.

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