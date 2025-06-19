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Жарить не нужно! Рецепт очень полезных и вкусных запеченных кабачковых оладий
Кабачки – идеальные овощи для приготовления очень вкусных, полезных блюд, среди которых – оладьи, салаты, закуски, а также паста и даже варенье. Еще их можно очень вкусно фаршировать, тушить, делать рагу и овощной шашлык.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных и главное – полезных, запеченных оладий из кабачков.
Ингредиенты:
- Кабачок – 300 г
- Яйца – 2 шт
- Сыр легкий – 100 г
- Мука – 2 ст.л.
- Разрыхлитель – 5 г
- Специи, соль
Способ приготовления:
1. Кабачок натереть на терке, посолить и хорошо отжать и смешать с остальными ингредиентами.
2. Ложкой выложить на пергамент оладки и после запечь в разогретой до 200С духовке в течение 20-25 минут.
Подавайте с соусом!
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