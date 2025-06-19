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Жарить не нужно! Рецепт очень полезных и вкусных запеченных кабачковых оладий

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Рецепт оладок

Кабачки – идеальные овощи для приготовления очень вкусных, полезных блюд, среди которых – оладьи, салаты, закуски, а также паста и даже варенье. Еще их можно очень вкусно фаршировать, тушить, делать рагу и овощной шашлык.

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Что приготовить из кабачков

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных и главное – полезных, запеченных оладий из кабачков.

Запеченные оладки

Ингредиенты:

  • Кабачок – 300 г
  • Яйца – 2 шт
  • Сыр легкий – 100 г
  • Мука – 2 ст.л.
  • Разрыхлитель – 5 г
  • Специи, соль

Способ приготовления:

1. Кабачок натереть на терке, посолить и хорошо отжать и смешать с остальными ингредиентами.

Основа для теста

2. Ложкой выложить на пергамент оладки и после запечь в разогретой до 200С духовке в течение 20-25 минут.

Сколько запекать оладки

Подавайте с соусом!

Готовые оладки

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