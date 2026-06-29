Жара усилится? Синоптики дали прогноз на первые дни июля в Украине

В Украине в ближайшие дни сохранится жаркая погода с дневными температурами до +38°, особенно на юге и западе. В то же время в ряде регионов ожидаются кратковременные дожди и грозы, которые местами могут сопровождаться градом и шквалами.

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В то время как в Киеве температура достигнет около +33° при преимущественно сухой погоде. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Таким образом, 30 июня погодная ситуация в Украине будет оставаться неоднородной. Ночью осадки ожидаются в восточных областях, днём — в южных регионах, а также в Закарпатье и Прикарпатье, где возможны грозы, град и шквалы со скоростью 15–20 м/с. На остальной территории существенных осадков не прогнозируется.

1–2 июля будет преобладать сухая погода, однако 1 июля днем на крайнем западе, а 2 июля в западных областях снова возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха останется высокой: ночью +16…+23°, днём +27…+34°, а в южных и западных регионах местами до +35…+38°.

В Киеве ожидается в основном стабильная погода: 30 июня и 2 июля — без осадков, 1 июля возможен небольшой дождь. Температура в столице будет колебаться от +23…+27° ночью до около +33° днем.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине растет потребление электроэнергии. Причина — жаркая погода. В отдельных областях уже анонсировано возобновление почасовых отключений света — ожидается, что они начнутся с 30 июня. В списке уже оказались Киев, Киевская область, Прикарпатье и еще ряд регионов.

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