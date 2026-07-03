Жара спадает: синоптик предупредила об изменении погоды в Украине. Карта

В эти выходные в Украине погода изменится и станет прохладнее. В большинстве областей уже 4 июля дневная температура воздуха снизится, при этом ожидаются дожди и грозы.

Видео дня

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Она поделилась прогнозом погоды на выходные.

Погода в Украине 4 июля

В большинстве областей дневная температура воздуха составит от +20 до +25 градусов. На юге ожидается от +24 до +29 градусов. На востоке в субботу еще сохранится жара от +26 до +31 градуса, однако уже в воскресенье там также станет прохладнее.

4 июля в большинстве регионов прогнозируются грозовые дожди, местами сильные ливни и шквалы. При этом в западных областях дожди ожидаются только на Волыни и в Ровенской области.

Погода в Украине 5 июля

В отдельных регионах возможны локальные дожди с грозами. В то же время в центральных и южных областях вероятность осадков будет меньше, отмечает синоптик.

Погода в Киеве

Благодаря северо-западному ветру смог в Киеве рассеется. Уже 4 и 5 июля жара в городе отступит, а дневная температура составит от +23 до +24 градусов. В то же время в субботу и воскресенье в Киеве возможны локальные грозовые дожди.

По прогнозу Диденко, волна жары вернется только в середине следующей недели и затронет преимущественно южные и восточные области Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, мощный ливень в Тернопольской области едва не привел к трагедии. В селе Горинка Кременецкого района из-за неожиданного подтопления в воде оказались взрослые и трое детей, которых пришлось спасать. Сейчас дорога на Тернополь перекрыта, а полиция Ровенской области предупреждает об аналогичных проблемах на трассе М-06 Киев – Чоп.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!