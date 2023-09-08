Жара отступит: синоптики рассказали, какой погоды ждать в Украине на выходные. Карта

На выходных, 9-10 сентября, в Украине в большинстве областей будет прохладно, однако без осадков. Теплее всего на днях будет на западе Украины.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Столбики термометров в среднем по Украине в эти дни будут показывать +20…+25 градусов.

В субботу, 9 сентября, прохладнее всего будет в некоторых восточных областях, в частности, на Луганщине и Донетчине. Там температура днем опустится до отметки +15…+18 градусов. В центральных областях и на юге в среднем ожидается +22...25 градусов, в западных областях +24...26 градусов, а в Закарпатье даже +29 градусов. Преобладает северо-западный ветер со скоростью 3-8 м/с. В этот день дождь не ожидается.

В воскресенье, 10 сентября, также будет преобладать солнечная и сухая погода, иногда с переменной облачностью. Температура воздуха ночью по областям в среднем опустится до +9…+12 градусов, днем будет +20…+26 градусов.-24°.

В Киеве в воскресенье синоптики не прогнозируют дожди. Температура воздуха днем ожидается в пределах +22…+24 градуса.

Недавно синоптикиня дала детальный прогноз на ближайшие дни и предупредила о "сюрпризах". Так, она рассказала, что на следующей неделе в Украину вернется жара.

Ранее синоптикиня Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявила, что осенью погода будет достаточно теплой и даже засушливой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!