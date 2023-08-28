Жара не отступит, но будут грозы: синоптики дали прогноз на начало недели в Украине. Карта

В ближайшие дни по всей территории Украины ожидается сильная жара. В некоторых регионах нашей страны столбики термометров покажут до +36 градусов.

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В то же время во многих областях синоптики прогнозируют дожди с грозами. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В понедельник, 28 августа, почти по всей территории Украины ожидаются дожди. Осадки возможны во всей западных регионах кроме Буковины, Закарпатья и Прикарпатья. Также грозовые дожди днем пройдут в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской областях.

Кратковременные дожди с грозами также возможны на юге Украины, в частности, на Николаевщине, Запорожье, Херсонщине и в Крыму.

Температура воздуха в течение для составит +30…+35 градусов. На несколько градусов прохладнее будет только в Сумской и Харьковской областях – +27…+29.

Во вторник, 29 августа, сохранится жаркая погода. Во многих областях столбики термометров поднимутся до +35 градусов. В большинстве регионов осадки прекратятся.

Грозовые дожди в этот день возможны в Николаевской, Херсонской областях и в Крыму. Также осадки вероятны в центральных и части западных регионов нашей страны.

На остальной территории Украины синоптики прогнозируют переменную облачность. В Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях жара немного спадет. В течение дня ожидается +23…+28 градусов.

В среду, 30 августа, дожди пройдут только на западе Украины и в Одесской области. Грозы прогнозируются в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Волынской и Ривненской областях. Осадки вероятны также в Житомирской и Винницкой областях.

В остальных регионах нашей страны синоптики прогнозируют переменную облачность. Температурные показатели не претерпят существенных изменений по сравнению с предыдущими сутками. В большинстве областей сохранится жара до +35 градусов. Только в западных регионах немного похолодает. Столбики термометров покажут +25…+28 градусов.

Напомним, в начале сентября в Украине будет преобладать сухая и теплая погода. Осадков не предвидится, а дневная температура воздуха будет колебаться от +18 до +27 градусов.

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