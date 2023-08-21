Жара до +35 градусов и кратковременные дожди: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 22 августа

Во вторник, 22 августа, погода в Украине будет сухой и жаркой. Однако в некоторых областях ожидаются небольшие осадки.

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Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, в Украине остается стабильной пожароопасность.

Несмотря на жару, в трех областях в этот день ожидаются небольшие осадки. Так, в Карпатах, Прикарпатье и северо-востоке страны днем местами пройдут кратковременные дожди.

Температура по стране будет днем колебаться от +26 до +34 градусов в зависимости от региона.

В Закарпатье, в центральных и восточных областях столбики термометров поднимутся до +27...+32. Ночью +17...+20.

На юге страны ночью ожидается +18…+23 градуса, а днем температура достигнет +30…+35.

На севере температура будет днем колебаться от +24 до +29 градусов по Цельсию.

Пожарная опасность

Синоптики в 17-ти областях Украины, а также в Крыму объявили пожарную опасность. По их прогнозам, 22-24 августа по всей стране (кроме Закарпатской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Черниговской областей 22 августа и Львовской и Ивано-Франковской 23-24 августа) удерживается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптики объяснили, что этот повышенный риск связан с сочетанием высоких температур и длительного отсутствия осадков, что значительно увеличивает вероятность и быстроту лесных пожаров.

В Киеве и области 22 августа ожидается переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью +15...+20, днем +24...+29 градусов. В Киеве ночью +18...+20, днем +27...+29.

Синоптики также обращают внимание, что 22-24 августа в Киевской области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, метеорологи предупредили, что в августе 2023 погода порадует солнцем и жарой, но будет немало дождей с грозами. Последний месяц лета будет больше похож на июль.

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