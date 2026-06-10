Жара до +29, но есть нюанс: синоптики назвали области, которые накроют дожди в четверг

В четверг, 11 июня, в Украине ожидается теплая летняя погода. В частности, на Харьковщине столбики термометров поднимутся до жарких + 29 – +30 градусов.

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Впрочем, в западных, южных областях и на востоке местами возможны локальные кратковременные дожди. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Подробнее о погоде на 11 июня

По прогнозу синоптиков в четверг, 11 июня, везде будут преобладать комфортные температурные показатели, которые местами достигнут умеренных 30 градусов выше нуля.

В большинстве областей страны, дневная температура будет колебаться в пределах +24 – +28 градусов, а ночью столбики термометров покажут свежие +15 +19 градусов.

В западных областях день будет относительно прохладным по сравнению с остальными регионами. На Львовщине, Тернопольщине и Хмельнитчине днем ожидается +21 – +23 градусов, на Закарпатье – до +20 +22 градусов. Во Львове и на Буковине возможны осадки. Ночная температура в регионе составит 16 – 21 выше нуля.

На севере и в центре синоптики обещают переменную облачность с прояснениями. Днем воздух прогреется до +24 +27 градусов, ночью ожидается +15 – +19 градусов. Немного теплее будет на Сумщине и Полтавщине – до +28 градусов днем.

На юге и востоке традиционно теплее всего. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях столбики термометров днем покажут +27 +30 градусов. В Одесской и Николаевской областях будет сухо и солнечно, днем до +25 градусов.

В Крыму ожидается переменная облачность, днем +23 – +25 градусов, а ночью до +14 – +16 градусов.

В Киеве и окрестных районах 11 июня ожидается переменная облачность, но без осадков. Температура воздуха в столице ночью +17 – +19 градусов, а днем – +25 – +27 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее синоптик Наталья Диденко рассказывала, что в Украине в ближайшие дни сохранится влажная погода с периодическими дождями. Температура воздуха будет оставаться повышенной, особенно на юге и востоке страны, в то же время уже в конце недели синоптики прогнозируют ощутимое снижение температуры.

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