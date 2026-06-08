В Украину после дождей придет похолодание: синоптик дала прогноз. Карта

В Украине в ближайшие дни сохранится влажная погода с периодическими дождями. Температура воздуха будет оставаться повышенной, особенно на юге и востоке страны.

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В то же время уже в конце недели синоптики прогнозируют ощутимое снижение температуры. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По прогнозу, 9 июня дожди в Украине будут оставаться распространенным явлением. Наименьшая вероятность осадков ожидается только в западных областях.

Температура воздуха будет существенно отличаться в зависимости от региона. На западе и востоке страны прогнозируют от +25 до +29 градусов. В центральных, северных и части южных областей будет прохладнее – около +20...+24 градусов.

В Киеве 9 июня ожидаются периодические дожди из-за прохождения атмосферного фронта. Днем температура воздуха составит примерно +22...+23 градуса, что создаст ощущение прохлады на фоне предыдущих теплых дней.

Диденко отметила, что в ближайшее время над Украиной будет преобладать влажная воздушная масса с периодическими осадками. Несмотря на дожди, на юге и востоке местами будет сохраняться жара, а высокая влажность будет делать воздух более душным.

В конце недели в большинстве регионов ожидается снижение температуры воздуха. После периода дождей и тепла придет более прохладная погода.

Синоптик также отметила, что погодные изменения являются естественными: после периодов дождей часто наступает жара и засуха.

"Вы же знаете, что в природе пустоты не бывает - если сейчас идут дожди, то со временем мы о них будем мечтать из-за чрезмерной сухости и жары", – добавила она.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев в субботу, 6 июня, накрыла сильная гроза. В результате непогоды в столице зафиксировали подтопление улиц, а видимость на дорогах была существенно ограничена.

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