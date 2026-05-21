Жара до +30, но есть 'нюанс': синоптики дали прогноз на пятницу в Украине. Карта

Украину в пятницу, 22 мая, накроет теплая воздушная масса, которая поднимет дневные температуры почти до +30°C. В то же время в ряде регионов ожидаются кратковременные дожди, которые сделают погоду нестабильной.

Синоптики предупреждают о контрасте между жарой днем и локальными осадками. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

В северных областях ночью прогнозируется облачность с прояснениями без осадков, температура воздуха +14°...+16°C, ветер северный 5–10 м/с. Днем будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, температура поднимется до +27°...+29°C, ветер северный 5–10 м/с.

На юге ночью ожидается облачная погода с прояснениями без осадков, температура +14°...+16°C, ветер северо-восточный 5–10 м/с. В дневные часы прогнозируют кратковременные дожди, температура составит +24°...+26°C, ветер останется северо-восточный 5–10 м/с.

В восточных регионах ночью будет облачно с прояснениями без осадков, температура +17°...+19°C, ветер северо-восточный 5–10 м/с. Днем ожидается кратковременный дождь, воздух прогреется до +28°...+30°C, ветер северо-восточный 5–10 м/с.

На западе ночью местами возможны кратковременные дожди, температура +13°...+15°C, ветер северный 5–10 м/с. Днем также прогнозируются осадки, температура составит +20°...+22°C, ветер северный 5–10 м/с.

В Киеве ночью будет облачно с прояснениями без осадков, температура +15°...+17°C, ветер северный 5–10 м/с. Днем ожидается кратковременный дождь, воздух прогреется до +28°...+30°C, ветер северный 5–10 м/с.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в среду, 20 мая, снова прошел ливень с градом и громом. Во время непогоды одна из молний попала в крышу жилой многоэтажки, еще одна попала в вывеску McDonald's.

