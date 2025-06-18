Землю снова накроет магнитная буря 'красного уровня': названа опасная дата

На планете Земля наблюдается повышенная геомагнитная активность. На несколько дней магнитные бури утихнут, но уже в ближайшее время вновь ожидается повышение геомагнитной активности.

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Солнечная активность с К-индексом до 5 прогнозируется уже 20 июня. Об этом сообщает портал Meteoagent.

Геомагнитная активность измеряется по шкале от 0 до 9, а для обозначения используется планетарный К-индекс. К сильной магнитной буре относятся активности с показателей 5 и выше. Следовательно, в ближайшее время повышенная активность на поверхности Солнца окажет влияние на нашу планету.

До 17 июня на нашей планете наблюдалась повышенная геомагнитная активность, которая продолжалась с самого начала месяца. В течение 18 и 19 июня будут слабые магнитные бури, которые фактически никак не повлияют на организм человека или работу электронных устройство.

Однако уже 20 июня Землю снова накроет магнитная буря "красного уровня". с К-индекс снова повысится до отметки 5. Такой показатель свидетельствует о сильных магнитных бурях. После того, как солнечные импульсы достигают поверхности магнитосферы нашей планеты, возникает геомагнитная активность.

Во время сильных магнитных бурь у людей могут возникнуть апатия, тревога, раздражительность и неопределенность в принятии решений. Также следует учесть, что возможны проявления более серьезных проблем со здоровьем. К таким можно отнести склонность к образованию тромбов, повышение артериального давления и мигрень.

Метеозависимым людям во время геомагнитных бурь рекомендуют отказаться от больших физических нагрузок. По возможности этот период лучше посвятить отдыху и заботе о своем физическом и ментальном здоровье. Для этого можно принимать теплые травяные ванны, пить больше воды и не нагружать нервную систему.

Напомним, на поверхности Солнца зафиксировали появление огромной корональной дыры – зоны, где магнитное поле временно ослабевает, позволяя солнечному ветру вырываться в космос с повышенной скоростью. Поток заряженных частиц, вырвавшийся из этой области, движется прямо в сторону Земли.

OBOZ.UA на днях сообщал, что астрономы впервые смогли зафиксировать южный полюс Солнца.

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