Землю накрыла сильная магнитная буря: как улучшить самочувствие

В пятницу 17 января на Земле продолжается сильная магнитная буря K-индексом почти 7 из 9 баллов. Она началась в четверг, 16 января, несколько ослабнет в субботу, 18 января, а в воскресенье, 19 января, геомагнитный фон придет в норму.

Видео дня

Из-за возмущения магнитосферы могут возникать перебои в работе спутников и энергетической инфраструктуры, а метеочувствительные люди могут страдать от ухудшения самочувствия. OBOZ.UA рассказывает, как пережить магнитную бурю без вреда для здоровья.

Что известно о магнитной буре 16-17 января

Сильная магнитная буря накрыла Землю 16 января. По данным портала Мeteoagent, в четверг и пятницу ее сила достигла почти 7 баллов из 9 максимальных по K-индексу. В то же время известно, что геомагнитная активность была повышена еще с 7 января.

В субботу, 18 января, буря ослабится до K-индекса 4. В воскресенье, 19 января, геомагнитное поле вернется к своей норме.

Как магнитная буря может влиять на самочувствие

При возмущении магнитосферы у людей, особенно метеочувствительных, могут возникать головные боли, головокружение, чувство усталости и сонливости, повышение давления, боль в сердце, спине и суставах, тошнота.

При наличии определенных хронических заболеваний проявления недуга могут обостриться.

Как уменьшить негативное влияние магнитной бури

Чтобы минимизировать вред для здоровья во время магнитной бури, необходимо особенно тщательно соблюдать основные принципы здорового образа жизни в период бури и за несколько дней до нее.

Рекомендуется сбалансировать рацион, отказаться от жирной, жареной, острой пищи, мучных изделий, курения, кофе, энергетических напитков и алкоголя.

Вместо этого следует потреблять больше овощей, фруктов, рыбы, пить больше воды и травяных чаев, чаще бывать на свежем воздухе и ограничить физические нагрузки.

Как писал OBOZ.UA, Солнце сейчас находится на пике активности в своем 11-летнем цикле, когда на нем происходит больше вспышек. По прогнозу астрономов, в ближайшие пару лет следует ожидать больше сильных магнитных бурь и северных сияний.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!