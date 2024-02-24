Землю накрыла мощная магнитная буря: сколько она будет продолжаться и как уберечься от вредного воздействия

Специалисты обновили свои данные, согласно которым ранее 23 и 24 февраля ожидалась мощная магнитная буря. Согласно новым прогнозам, мощные явления на Солнце, которые приведут к буре, прогнозируются на 25 число.

Такие данные демонстрируют эксперты из Meteoagent. По их прогнозу, буря 25 февраля будет последней в месяце.

На 25 число ожидается магнитная буря с индексом К-5 (то есть очень мощная), ее оценивают в шесть баллов по девятибалльной шкале.

Буря, которая ожидалась 24 февраля ( считалось, что она будет сильной ), прошла вчера, 23 числа. Ее интенсивность была небольшой, с индексом К-3. Явления на Солнце, которые спровоцировали бы бурю сегодня, специалисты не ожидают.

Что такое магнитные бури?

Так называемые магнитные бурые ученые называют геомагнитными явлениями, возникающими из-за электромагнитной активности Солнца. Иногда она усиливается, появляются корональные дыры и выбросы корональной массы. Это называют солнечной вспышкой. Из-за такой вспышки в окружающее пространство попадает большое количество заряженных частиц.

Их подхватывает солнечный ветер и несет по всем направлениям. Когда заряженные частицы достигают нашей планеты, они сталкиваются с магнитным полем на Земле. Вот эти процессы и называются магнитными бурями, которые являются следствием защитной реакции магнитного поля Земли на внешние факторы.

Связаны ли магнитные бури и самочувствие?

Однозначный ответ на этот вопрос ученые пока не дают. Хотя большинство людей, в том числе и специалистов, уверены, что магнитные бури плохо сказываются на самочувствии некоторых людей.

У врачей есть такое понятие: "метеозависимый человек". Это означает, что физическое состояние личности может значительно изменяться от любых метеоролических явлений. Медики говорят, что практически все метеозависимые люди ощущают и магнитные бури.

Некоторые исследователи соглашаются, что геомагнитное воздействие на человека – реальность. Другие считают доказательства недостаточными, а заявления своих оппонентов безосновательными. Есть исследование, выявившее связь между геомагнитной активностью и риском инсульта. Но даже его авторы признают, что проблема нуждается в дальнейшем изучении.

Что может помочь и как облегчить головную боль

Во время магнитных бурь метеозависимые люди испытывают головную боль, тошноту, повышение давления. К таким симптомам могут добавляться раздражение, угнетенное настроение, сонливость или потеря сна. Однако большинство людей больше всего жалуются на сильную мигрень.

Во время сильных головных болей можно выпить мятный, ромашковый чай или стакан воды, принять теплый душ и расслабиться.

Уберечь себя от воздействия магнитной бури также помогут регулярное проветривание помещения, прогулки, поддержание водного баланса и диета. А главное: в дни магнитных бурь не следует злоупотреблять алкоголем, сигаретами и энергетическими напитками.

На что могут повлиять магнитные бури

Прежде всего, именно благодаря им возникают полярные сияния. Их всегда можно видеть на полюсах планеты, а в периоды сильных магнитных бурь такие сияния видят и украинцы на родине.

Менее известно, однако более опасное влияние геомагнитной активности происходит на электронику. Из-за магнитных бурь возможны сбои в работе электросетей, телефонной и спутниковой связи, навигационных систем и т.д.

Самая крупная геомагнитная буря в истории наблюдений была зафиксирована в 1859 году. Она привела к серьезным сбоям в работе телеграфа в Европе и Америке. Если бы магнитная буря такой же силы произошла сегодня, когда технологии проникли в жизнь человечества уже везде, это привело бы к настоящей катастрофе и нанесло многомиллиардный ущерб.

Как сообщал OBOZ.UA, погода в Украине 24 февраля будет сухой и теплой практически во всех регионах – на западе и на юге воздух прогреется до +15 градусов. Небольшой дождь возможен только на последнем западе страны.

Кстати, известно, что многие просто не могут обойтись без кофе или чая утром. Однако, если употреблять такие напитки постоянно, они могут вызвать зависимость, что не очень хорошо для организма. Мы для вас написали, как найти альтернативы.

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