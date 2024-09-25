Землю накроет мощная магнитная буря, способная влиять на самочувствие людей: как уберечься

В среду, 25 сентября, магнитная буря, которая накрыла Землю 23 числа, усилится. Солнечная активность увеличится до К-индекса 5 – магнитная буря такого уровня способна влиять на самочувствие метеозависимых людей.

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Об этом свидетельствуют данные Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США и ресурса Meteoagent. Ожидается, что уже 26 сентября солнечная активность пойдет на спад.

Отметим, что этот прогноз еще может измениться в зависимости от того, что будет происходить на Солнце, поэтому исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Что такое магнитная буря

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля нашей планеты. Они вызваны потоками заряженных частиц, выброшенных Солнцем.

Фактически, магнитные бури – это следствие защитной реакции магнитного поля Земли на внешние факторы.

Геомагнитные бури классифицируют по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее влияние на людей.

Как пережить магнитную бурю

В эти дни следует особенно внимательно отнестись к своему здоровью и позаботиться о себе. В первую очередь нужно стараться соблюдать режим сна и давать организму достаточно времени для отдыха.

Также нужно почаще бывать на свежем воздухе – к примеру, устраивать для себя небольшие размеренные прогулки, которые также обеспечат такую важную физическую активность.

Кроме того, врачи рекомендуют пить больше воды и добавить в свой рацион сезонные фрукты и овощи. А вот исключить из него или хотя бы свести к минимуму стоит алкоголь и напитки, содержащие кофеин.

Как сообщал OBOZ.UA, предыдущая магнитная буря бушевала над Землей более недели. Ее пик пришелся на вторник, 17 сентября.

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