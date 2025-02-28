Землю накрыла магнитная буря 'красного уровня': как улучшить самочувствие

В пятницу, 28 февраля, Землю накрыла мощная магнитная буря с К-индексом 7 (красный уровень). Метеозависимые люди могут жаловаться на свое самочувствие в данный период.

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Они могут чувствовать усталость, головную боль, снижение работоспособности, и это лишь некоторые из возможных последствий магнитных бурь. Об этом сообщает портал Meteoagent.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря – это реакция магнитного поля Земли на поток заряженных частиц, поступающих из Солнца. Корональные дыры, солнечные вспышки и выбросы корональной массы приводят к мощным электромагнитным волнам. Земное магнитное поле выполняет роль щита, защищая планету от губительного воздействия этих частиц. Однако при сильных солнечных бурях магнитное поле начинает колебаться, создавая геомагнитные бури.

Уже завтра, 1 марта, солнечная активность станет значительно меньше и К-индекс опустится до четырех (желтый уровень). А пока метеочувствительным людям нужно позаботиться о своем здоровье.

Чтобы уменьшить негативное влияние высокой солнечной активности, нужно следовать нескольким простым советам:

следить за прогнозами магнитных бурь, чтобы быть готовыми к изменениям в самочувствии;

пить больше воды для предотвращения обезвоживания;

ограничить интенсивные физические нагрузки в период повышенной активности;

при необходимости принимать препараты для сердечно-сосудистой системы при наличии соответствующих показаний.

В этот период лучше отказаться от чрезмерного использования гаджетов, очень важно избегать стресса и перенапряжения. В то же время сбалансированный рацион, богатый витаминами, придаст сил и будет способствовать укреплению иммунной системы.

Следуя этим рекомендациям и прислушиваясь к своему организму, метеозависимые люди могут легче переносить периоды высокой магнитной активности и поддерживать хорошее самочувствие.

Как сообщал OBOZ.UA, к 2100 году треть всех живых видов может исчезнуть. На это указывает метаанализ текущих последствий глобального потепления. Сценарий может стать реальностью, если выбросы парниковых газов не замедлятся. Ученые отмечают, что возможные случаи вымирания, вызванные цепной реакцией – когда исчезает маленькое животное, то впоследствии вымирает и большее, которое питается им.

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