Землю накрыла магнитная буря "красного" уровня: как долго она продлится

По состоянию на 15 июня 2026 года космическая погода остается относительно спокойной после периода повышенной активности, наблюдавшегося несколькими днями ранее. В настоящее время значительных геомагнитных бурь не прогнозируется.

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Основные показатели солнечной активности находятся в пределах нормы. Об этом сообщает сервис Meteoagent.

В течение последней недели специалисты наблюдали колебания геомагнитной активности, связанные с процессами на Солнце. В частности, в период с 11 по 13 июня на отдельных станциях мониторинга регистрировались повышенные значения K-индекса, которые соответствовали умеренным геомагнитным бурям.

Наивысшие показатели были зафиксированы на станции College, где индекс достигал 5–6 баллов. Такие значения соответствуют умеренному уровню магнитных бурь и свидетельствуют о временном усилении влияния солнечной активности на магнитосферу Земли.

Данные SWPC показывают низкий уровень рентгеновского излучения Солнца классов B/C, отсутствие значительных потоков солнечных протонов и стабильный геомагнитный фон с уровнем G0.

В настоящее время уровень солнечных вспышек соответствует классу C1, а K-индекс составляет 3 балла. Это свидетельствует о спокойной геомагнитной обстановке с незначительными возмущениями, которые не относятся к категории сильных магнитных бурь.

Солнечные вспышки возникают в результате разрыва и перестройки магнитных линий на поверхности Солнца. Во время таких процессов в космос выбрасываются потоки заряженных частиц, которые, достигая Земли, могут вызывать полярные сияния, влиять на работу спутников, систем связи и навигации.

На данный момент космическая погода не представляет существенной угрозы для технологических систем, а геомагнитная активность продолжает оставаться в пределах спокойных значений.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в воскресенье, 7 июня, специалисты не прогнозируют повышенной солнечной активности. Однако уже в понедельник, 8 июня, Землю накроет магнитная буря "красного" уровня, она продлится и во вторник, 9 июня.

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