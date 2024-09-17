Мощная магнитная буря бушует над Землей больше недели: как улучшить самочувствие

С прошлого вторника фиксируется солнечная активность с красным уровнем, соответствующая мощной магнитной буре, способной влиять на самочувствие метеозависимых людей. Ее пик пришелся на вторник, 17 сентября.

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Специалисты прогнозируют, что со среды буря немного утихнет, но будет все еще ощутимой. Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 16-18 сентября опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Магнитные бури в сентябре 2024

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем он выше, тем сильнее буря, ее последствия и влияние на людей и технику.

В понедельник, 16 сентября, была солнечная активность с К-индексом 7 (красный уровень), отвечающая мощной буре. Во вторник, 17 сентября, К-индекс поднялся еще выше – до экстремального показателя 8.

В среду, 18 сентября, буря немного утихнет, но будет все еще ощутимой. Хотя этот прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Пока портала meteoagent.com сообщает, что следующая магнитная буря ожидается 26-27 сентября – с показателем 5.

Симптомы и как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Чаще всего геомагнитные бури сопровождаются общим ухудшением самочувствия. Сильнее всего проявляются симптомы у метеозависимых, беременных женщин, пожилых и больных гипертонией в виде головной боли, головокружения, тошноты или рвоты, усталости, возбуждения или бессонницы, болей или слабость в мышцах.

Однако довольно редко бывает так, чтобы воздействие от магнитных бурь на организм было критическим. Обычно высокая солнечная активность проходит без тяжелых симптомов.

Людям, испытывающим влияние магнитных бурь, в такие периоды специалисты советуют воздержаться от кофе, алкоголя, сигарет и энергетических напитков, не употреблять жирную и жареную пищу. Кроме этого, важно избегать стрессов, конфликтов или чрезмерной нагрузки.

Если буря мощная, ограничьте использование электроники, гаджетами, чтобы не усиливать нагрузку на организм и технику.

Можно запастись необходимыми лекарствами и препаратами, особенно, если у вас хронические заболевания, страдаете гипертонией или имеете метеозависимость. В то же время не следует назначать лекарства по своему усмотрению, а лучше посоветоваться с врачом о целесообразности и дозировке препаратов.

Как сообщал OBOZ.UA, на Солнце снова произошла вспышка высокого класса X. Эксперты спрогнозировали, что это могло вызвать полярное сияние с 13 по 15 сентября.

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