Землю накроет магнитная буря красного уровня: как уберечься от вредного воздействия

В воскресенье, 14 июля, Землю покроет мощная магнитная буря. Согласно прогнозам метеорологов, она будет достаточно мощной, что может повлиять на некоторых людей.

Видео дня

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA. В частности, 14 июля ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), что соответствует мощным геомагнитным волнениям.

Магнитные бури возникают в результате взаимодействия заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем во время корональных выбросов массы или солнечных вспышек с магнитным полем Земли. Эти частицы могут изменять параметры магнитного поля нашей планеты, что приводит к возмущениям, известным как магнитные бури.

Как магнитные бури оказывают влияние на здоровье?

Головные боли и мигрени: Во время магнитных бурь некоторые люди испытывают усиление головных болей и мигреней. Это может быть связано с воздействием магнитного поля на нервную систему.

Сердечно-сосудистая система: Изменения в магнитном поле могут вызвать нарушение сердечного ритма и повышение АД. Это особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Психическое состояние: Магнитные бури могут оказывать влияние на эмоциональное состояние, вызывая раздражительность, тревогу и депрессию. Некоторые люди ощущают общее ухудшение настроения.

Общее самочувствие: Во время магнитных бурь многие люди жалуются на усталость, слабость и снижение работоспособности. Эти симптомы могут являться следствием адаптации организма к изменениям в магнитном поле.

Возможные симптомы у человека при магнитных бурях:

головная боль, мигрень;

тошнота;

головокружение;

боль за глазами;

повышенное или пониженное давление;

учащенный пульс;

бессонница;

обострение хронических заболеваний;

боли в мышцах и суставах;

боль в животе;

сильная усталость.

Чтобы защититься от воздействия магнитных бурь, важно соблюдать несколько основных рекомендаций. Во-первых, следует регулярно следить за прогнозами магнитных бурь, что позволит подготовиться к возможным возмущениям. Во-вторых, соблюдение здорового образа жизни поможет снизить влияние магнитных бурь на организм. Правильное питание, физическая активность и достаточный отдых укрепляют организм и увеличивают его устойчивость.

В-третьих, во время магнитных бурь следует избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок. Это поможет снизить риски для здоровья. Людям с хроническими заболеваниями следует проконсультироваться с врачом о дополнительных мерах защиты во время магнитных бурь.

Также во время магнитных бурь следует избегать длительного пребывания на открытом воздухе и уменьшить использование электронных устройств. Следование этим простым рекомендациям поможет сохранить ваше здоровье.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 28 июня Землю "атаковала" мощная магнитная буря. Ее активность продолжалась и 29 июня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!