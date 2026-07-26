Земля не готова: что нельзя сажать после чеснока
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Сбор озимого чеснока в июле вовсе не означает завершение огородного сезона на освободившемся участке. Для многих огородников это прекрасная возможность рационально использовать площадь и засеять её зеленью с коротким вегетационным периодом или специальными восстанавливающими культурами.
Чтобы земля не простаивала и не заростала сорняками, важно правильно подготовить почву и подобрать оптимальные послесевные культуры. Грамотный подход позволит не только собрать ещё один свежий урожай осенью, но и улучшить структуру и плодородие земли к следующему году, отмечает издание deccoria.pl.
Определение сроков сбора и подготовка почвы
Озимый чеснок обычно собирают со второй половины июля до начала августа, ориентируясь на состояние растения: около 60% листьев должно полностью высохнуть. Сбор рекомендуется проводить в сухой день, осторожно подкапывая головки, чтобы не повредить их.
Поскольку чеснок в течение нескольких месяцев активно поглощал из почвы азот, калий и серу, почва после него остается истощённой и сухой. Перед новыми посевами участок необходимо тщательно подготовить:
- удалить все остатки корней, чешуйки и случайно потерянные зубчики; разрыхлить землю на глубину 10 см;
- внести 3 см перепревшего компоста для восстановления питательных веществ;хорошо увлажнить участок для лучшего прорастания семян.
Важно: если чеснок болел фузариозом или белой гнилью, все поражённые остатки следует сжечь или утилизировать за пределами огорода, а не заделывать в компост.
Раннеспелые овощи и зелень для повторного урожая
Освободившаяся грядка идеально подходит для быстрорастущих культур, которые успеют сформировать полноценный урожай до первых осенних заморозков.
- Укроп – первую ароматную зелень можно срезать уже через 4-6 недель.
- Руккола – один из самых быстрорастущих листовых овощей, готовый к сбору через 3-4 недели.
- Салат – хорошо переносит прохладные осенние ночи и плодоносит до октября.
- Шпинат – при летнем посеве менее подвержен стрелкованию и формирует сочные листья осенью.
- Редис – при регулярном поливе дает урожай уже через 30-40 дней.
- Листовая петрушка – быстро отрастает и позволяет многократно срезать зелень вплоть до морозов.
Использование сидератов для восстановления почвы
Если повторный урожай овощей не является приоритетом, лучшим решением станет посев сидератов (покровных культур). Это естественный и безопасный способ восстановления плодородия почвы.
После чеснока рекомендуется высевать фацелию, белую горчицу, вику, люпин или рожь. Эти культуры обогащают почву органическими веществами, улучшают её структуру, подавляют рост сорняков и предотвращают вымывание питательных элементов. Высокую эффективность также демонстрируют готовые смеси сидератов с различными типами корневой системы.
Какие культуры нельзя высаживать после чеснока
Главное правило севооборота — не высаживать после чеснока растения из семейства луковых. К ним относятся:
- репчатый лук;
- лук-порей;
- шалот;
- шнит-лук;
- повторная посадка чеснока.
Все эти культуры имеют общих вредителей, в частности стеблевую нематоду, а также подвержены одинаковым заболеваниям. Перерыв между выращиванием луковых на одной грядке должен составлять не менее трех лет.
Также не рекомендуется сразу высаживать требовательные к питанию культуры, такие как томаты, перец или капуста, без предварительного внесения компоста или другой органики. В то же время оставлять грядку пустой до весны также не стоит, ведь это приводит к пересыханию и уплотнению почвы, а также к быстрому зарастанию сорняками.
OBOZ.UA предлагает узнать, какие огородные культуры высаживают после чеснока и лука.
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