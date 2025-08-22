Зеленский подписал закон о праве военнослужащих на гарантированный отпуск: что изменится

Президент Украины Владимир Зеленский 21 августа подписал закон, который предоставляет военнослужащим право на гарантированный отпуск. Документ определяет, что из 30 дней в год основного отпуска для военных обязательными являются 15 дней. Остальные 15 дней предоставляются в зависимости от возможностей в подразделении

Полная информация содержится в карточке законопроекта. Разъяснения по закону обнародовал заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса.

"Сегодня Президент подписал закон, который предоставляет военнослужащим право на гарантированный отпуск на 15 из 30 дней ежегодного основного отпуска, остальные 15 дней предоставляются в зависимости от возможностей в подразделении", – отметил Палиса.

Он также пояснил, что согласно закону, отныне участники боевых действий (УБД) смогут получить дополнительные 14 дней отпуска. Эта норма существовала и раньше, но для военных она не действовала во время военного положения

Кроме того, контрактники в возрасте от 18 до 24 лет, которые не имеют высшего образования и учатся, будут иметь право на отпуск на сдачу экзаменов.

Таким образом отныне военнослужащие имеют право на:

- 30 дней основного отпуска, 15 из которых обязательные. Не использовать эти 15 дней военнослужащий может только по собственному желанию.

- 10 дней по семейным обстоятельствам.

- 14 дней отпуска для УБД.

Палиса напомнил, что Закон вступает в силу через один месяц со дня его опубликования.

