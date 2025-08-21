Военные в Украине получают "космические" штрафы от ТЦК: почему такое случается и что делать

Военнослужащие, в частности, добровольцы в Украине начали жаловаться на "странные" штрафы от ТЦК. Суммы взысканий иногда превышают 50 тыс. грн, однако должны обжаловаться. Как объясняют юристы, открытие админпроизводств в отношении защитников может быть связано с неточностями при проверке баз данных или же с задержками при начислении самих штрафов (в случае задержания и мобилизации).

О таком случае, в частности, рассказал в соцсетях Евгений Поспелов, который служит в рядах ВСУ. В комментариях к его сообщению выяснилось, что случай не единичный – другие военнослужащие также жаловались на непонятные штрафы, которые отобразились в приложении Дія и не указывались в системе "Оберіг". OBOZ.UA обратился с просьбой разъяснить ситуацию к адвокату ЮК "Сеть права" Алле Отрох.

Действительно ли такое случается?

Наложение штрафов ТЦК на действующих военнослужащих, по словам Отрох, происходит довольно часто – защитники действительно обращаются к юристам с такими запросами. То есть это не "вброс".

Почему штраф превышает 50 тыс. грн?

Сумма штрафа , на который жаловался Поспелов, – 56 369 грн .

, на который жаловался Поспелов, – . Такой штраф может прийти и за необновление данных до 16.07.2024 и за неявку по повестке – ст. 210, 210-1 КУоАП предусматривают размер взыскания от 17 000 до 25 500 грн.

– ст. 210, 210-1 КУоАП предусматривают размер взыскания от 17 000 до 25 500 грн. Но если мужчина не платит такой штраф добровольно (о наличии производства могут и не знать), ТЦК направляет постановление в государственную исполнительную службу (ГИС), сумма удваивается.

(о наличии производства могут и не знать), ТЦК направляет постановление в государственную исполнительную службу (ГИС), К штрафу добавляется исполнительный сбор и расходы на исполнительное производство. В итоге и получается сумма 56 369 грн.

Почему накладывают такие штрафы: примеры

При принудительной мобилизации: – По словам юриста, случаи, когда мужчину задерживают, доставляют в ТЦК для оформления постановления о привлечении к админответственности, но мобилизуют тем же днем, не ознакомив с постановлением . – Тогда уже будучи военнослужащим, мужчина получает уведомление в Дії об открытии исполнительного производства (часто вместе с арестом счетов).

Для добровольцев: – В таком случае все привязано к ненадлежащей проверке баз данных . – Например, мужчина начал службу в 24 года, а до этого числился в ТЦК как призывник. В 25 лет он должен был изменить категорию на "военнообязанный", однако не ходил в ТЦК, потому что уже служит . – Из-за того, что мобилизовался он из другого ТЦК, его ТЦК не проверило действующий статус и наложило штраф , пояснила адвокат.



Что делать?

Алла Отрох советует в любом случае обжаловать действия ТЦК и СП. Дело в том, что от 12 марта 2025 года в законодательство внесены изменения, согласно которым прохождение военной службы лицом является обстоятельством, исключающим производство по делу об административном правонарушении.

"Хотя каждая ситуация индивидуальна, но мы видим, что законодатель вносит изменения, направленные на то, чтобы военнослужащие такие штрафы не получали. И в любом случае я бы советовала обжаловать такие действия ТЦК и СП", – отмечает адвокат.

Впрочем, по ее словам, при обжаловании юристы сталкиваются с двумя проблемами:

Возобновление сроков для обжалования : постановление ТЦК может быть обжаловано в течение 10 дней с момента провозглашения;

: постановление ТЦК может быть обжаловано в течение 10 дней с момента провозглашения; Остановка взыскания по исполнительному производству: для государственного исполнителя такое постановление уже вступило в законную силу, и он вполне законно может осуществлять взыскание.

Стоит отметить, что Поспелов в своих соцсетях отметил, что с его штрафом "все будет хорошо", а сложностей с обжалованием в его случае не возникает. К тому же счета военнослужащего оказались не заблокированными.

