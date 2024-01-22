Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях России: появился текст документа

Президент Владимир Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации. В документе речь идет о Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях РФ.

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Глава государства поручил развивать взаимодействие между украинцами и порабощенными Россией народами. Об этом говорится в указе №17/2024 на сайте Офиса президента.

В своем указе Зеленский подчеркнул, что Россия на протяжении веков систематически совершала и продолжает совершать действия, направленные на уничтожение национальной идентичности, угнетение украинцев, нарушение их прав и свобод. В частности, президент упомянул об украинцах на исторически населенных ими землях на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных российских регионов.

Президент поручил правительству разработать с привлечением международных экспертов, представителей Всемирного конгресса украинцев, ученых, общественности и внести на рассмотрение СНБО план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в РФ.

В указе говорится, что эта работа должна заключаться в сборе и изучении фактов и свидетельств о преступлениях, совершенных против украинцев, проживающих на территориях РФ, исторически населенных этническими украинцами. Также Зеленский поручил изучить политику принудительной русификации, политических репрессий и депортаций украинцев, восстановления и сохранения исторической памяти.

Также в президентском указе говорится, что необходимо активизировать работу по противодействию дезинформации и пропаганде РФ по истории и настоящему украинцев в России и всех порабощенных ею народов. Речь идет, в частности, о подготовке и проведении мероприятий, направленных на развенчивание российских мифов об Украине.

Напомним, президент Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду проект закона о множественном гражданстве. Так, этнические украинцы и их потомки из разных государств мира смогут получить гражданство Украины.

Ранее Зеленский заявил, что украинцы не могут позволить себе усталость от полномасштабной войны с Россией. Глава государства подчеркнул, что важно защищать страну не только на фронте, но и в тылу. По словам президента, миллионы украинцев продолжают делать важную работу для борьбы с агрессором.

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