Зеленский внесет в Раду законопроект о множественном гражданстве: что это может изменить

Президент Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду проект закона о множественном гражданстве. Так, этнические украинцы и их потомки из разных государств мира смогут получить гражданство Украины.

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В то же время это не касается выходцев из террористической Российской Федерации. О таких намерениях украинский лидер сообщил во время своего видеообращения 22 января ко Дню Соборности.

"Документ позволит иметь наше гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира. Конечно, кроме граждан страны-агрессора", – заявил он.

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