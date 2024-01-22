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Зеленский внесет в Раду законопроект о множественном гражданстве: что это может изменить
Президент Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду проект закона о множественном гражданстве. Так, этнические украинцы и их потомки из разных государств мира смогут получить гражданство Украины.
В то же время это не касается выходцев из террористической Российской Федерации. О таких намерениях украинский лидер сообщил во время своего видеообращения 22 января ко Дню Соборности.
"Документ позволит иметь наше гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира. Конечно, кроме граждан страны-агрессора", – заявил он.
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