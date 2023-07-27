Зеленский наградил Залужного именным оружием, Сырскому – подарил картину. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с прошлыми днями рождения украинских военачальников – Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Генерала Залужного глава государства наградил именным огнестрельным оружием, а генерал-полковнику Сырскому подарил картину, отражающую подвиг украинских воинов и уважение к ним.

Видео дня

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram, опубликовав соответствующее видео. Главнокомандующий ВСУ праздновал день рождения 8 июля, а командующий Сухопутными войсками – 26 июля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним: в этот день украинское военное командование находится в зоне ОВСУ "Таврия". Президент провел выездное заседание Ставки Главнокомандующего в Днепре. Участники заседания обсудили ситуацию на фронте, ход наступательных и оборонительных действий.

Кроме того, пристальное внимание было уделено обеспечению войск боеприпасами и результативности использования имеющихся систем ПВО.

Также Зеленский добавил, что сейчас подходит к концу всеохватывающая проверка ТЦК. По ее результатам, одиннадцать областей – на особом контроле.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 19 июля Зеленский наградил еще 114 украинских военнослужащих. Среди них 38 погибли, сражаясь за свободу и независимость нашей страны;

– также в июле Зеленский подписал указы о присвоении звания Героя Украины военнослужащим. В списке, опубликованном 8 июля 2023 года, около 50 фамилий. В этот же день глава государства, находясь во Львове, провел церемонию торжественного вручения госнаград нашим защитникам.