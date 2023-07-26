Возглавлял оборону Киева и командовал молниеносным наступлением на Харьковщине: семь фактов о генерал-полковнике Сырском, который празднует 58-летие

В среду, 26 июля, свой 58-й день рождения отмечает командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Военного называют самым успешным военачальником современности и лицом украинского контрнаступления, а за плечами у него успешная оборона Киева и освобождение Харьковщины.

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Сегодня генерал-полковник руководит операцией на востоке, находясь в самых "горячих" точках фронта. OBOZREVATEL собрал семь фактов, которые лучше всего характеризуют генерала.

1. Звание Героя Украины за оборону Киева

Именно Сырский командовал обороной Киева в первые критические недели вторжения РФ и сыграл неоспоримую роль в противостоянии российским оккупантам на украинской земле. После бегства захватчиков из области президент Украины Владимир Зеленский удостоил генерала звания Героя Украины.

Сырский организовал два кольца обороны Киева: одно на внешних окрестностях и одно в пределах столицы. В то же время он стремился, чтобы внешнее кольцо было подальше от внутреннего, что дало бы шанс защитить центральную часть города от обстрелов и не позволить россиянам сражаться на подступах к Киеву.

По распоряжению генерал-полковника, примерно за неделю до вторжения защитники Киева и области переместили ключевые командные пункты "в поле" по возможному направлению наступления россиян, поставили артиллеристов на оборонные позиции за пределами столицы, а за день до нападения разместили ряд объектов ПВО в районе Киева, потому их дислокация осталась неизвестной для россиян.

И подготовительные усилия, и знаковые решения Сырского при обороне столицы, и отвага рядовых защитников сыграли свою роль, и уже в апреле 2022 года российские оккупанты покинули регион. Спустя считанные недели после того, как угрозу от Киева удалось отвести, генерал снова вернулся в ад боевых действий: он был назначен командующим оборонной операцией на востоке Украины.

2. Соавтор побед Украины на востоке

Имя Сырского также среди создателей новых побед ВСУ по всем направлениям — "атлантов, которые держат операцию на своих плечах". Заместитель министра обороны Анна Маляр называла его одним из четырех командующих, которые на востоке и юге страны точно и целенаправленно бьют российских захватчиков.

"Оскар военной славы принадлежит именно им", – убеждена Маляр.

Сырский, в частности, поднял украинский флаг в отвоеванной Балаклее – первом освобожденном крупном городе во время наступательной операции в Харьковской области. Дальше были Купянск и Изюм. В международных СМИ распространяется версия о том, что 57-летний военачальник якобы стал одним из тех, кто предложил ключевые идеи прорыва украинских войск в Харьковской области.

Как рассказал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в документальном фильме Рік. Дмитрия Комарова, во время Харьковского контрнаступления военным командованием Украины были созданы условия для врага, чтобы он не понимал, что происходит.

Сырский поделился, что идея контрнаступления в Харьковской области родилась, когда враг перебросил часть сил на юг.

"Основной акцент был сделан на быстрое продвижение вперед. Были предусмотрены спецподразделения, занимавшие территорию", – сказал он.

Генерал понимал, что Силы обороны не могут позволить себе лобовые атаки с большими потерями. Поэтому решил прорываться через фронт и окружать населенные пункты, заставляя врага отступать. Одним из главных факторов для успешной реализации замысла была быстрота. Если бы россияне успели подтянуть резервы из-за границы, контратакирующие силы Украины оказались бы отрезанными – у врага в тылу.

3. На фронте с первых дней войны

Сырский возглавил штаб АТО с самого начала военного конфликта на востоке Украины в 2014 году. Был одним из командиров во время боев под Дебальцево, в Углегорске, селах Редкодуб и Логвино.

В 2016-2019 годах возглавлял поочередно Объединенный оперативный штаб ВСУ (два раза в разные периоды), командование Антитеррористической операцией и Операцией объединенных сил (ООС) в Луганской и Донецкой областях (в мае – августе 2019 года).

За бои на Дебальцевском плацдарме Сырского наградили орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

4. Военное дело – образ жизни

Сырский регулярно ездит на передовую и посещает горячие участки зоны боевых действий, чтобы на месте проанализировать тактику боя, определить проблемные вопросы и поддержать бойцов. Для этого генерал использует специальный командирский автомобиль, на котором сверху установлен мощный пулемет, а внутри большой экран отображает несколько прямых видеотрансляций поля боя с сотнями дронов.

Иностранные издания, в частности, The Guardian и BBC писали, что Сырский пользуется огромным уважением в армии, а свой авторитет заработал целеустремленностью, решительностью и хитростью. Ближайшие помощники командующего описывают его как "военного до мозга костей". Он мало интересуется материальными благами, очень мало спит и каждый день занимается физическими упражнениями перед рабочим днем. Читает историческую военную литературу и древнегреческих философов.

5. Семейное положение

Генерал женат и имеет двух сыновей.

6. Награды и награды

Кроме звания Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" за оборону Киева, у генерала есть еще ряд знаков отличия. Среди них, в частности:

– Крест боевых заслуг (27 июля 2022) – за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу, верность военной присяге;

– Орден Богдана Хмельницкого I ст. (11 декабря 2022) – за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге;

– Орден Богдана Хмельницкого II ст. (18 марта 2022) – за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге;

– Орден Богдана Хмельницкого III ст. (14 марта 2015) – за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

7. Служба до начала войны в Украине

Свое первое военное образование Александр Сырский получил еще в советское время в Москве, где в 1982 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Издание Spiegel назвало эту деталь его биографии "одной из горьких ироний нынешней войны".

Сырский служит в Украине с первых лет независимости. Уже в 1996-м будущий командующий Сухопутными войсками окончил Академию Вооруженных сил Украины, а в 2005-м – Национальную академию обороны Украины, оба вуза – с самым высоким результатом.

Все эти годы Сырскому шаг за шагом доверяли все более масштабные и ответственные задачи: он прошел путь от командира взвода до одной из ключевых фигур в ходе АТО/ООС, а затем и во время полномасштабного наступления России.

Незадолго до революции достоинства именно Сырский был среди ключевых военачальников украинской армии, отвечавших за ее сотрудничество с НАТО и будущие реформы ВСУ. Его привлекали для участия в разработке стратегии перехода ВСУ на стандарты Альянса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 8 июля отпраздновал день рождения другой выдающийся украинский военачальник, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. За время полномасштабной агрессии он успел попасть в сотню самых влиятельных людей мира, пожертвовать унаследованный миллион долларов на украинскую армию и получить мировое признание после блестящих побед;

– а уже 24 июля Залужный трогательно поздравил с днем рождения свою жену Елену. Он отметил, что благодарит любимую всем, чего достиг, и выразил благодарность за терпение, мудрость и мужество.

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