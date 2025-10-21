'Здесь каждый день особенный': дети поделились впечатлениями после осенней смены 'Блогер Кэмпа' Фонда Рината Ахметова

Яркие впечатления, новые друзья и много возможностей для развития – именно так участники осенней смены "Блогер Кэмпа" Фонда Рината Ахметова описывают свой отдых. Ребята уже вернулись домой, полные энергии и вдохновения. В течение смены они учились блогерству, снимали собственные видео и создавали контент при поддержке опытных наставников.

"Здесь очень весело! Я нашел много друзей, которые меня поддерживают и понимают. А еще я научился правильно снимать тик-токи и видео. Спасибо за возможность отдохнуть в Кемпе", – делится впечатлениями 13-летний Александр из Донецкой области.

"Я получила новые знания в съемке – как снимать видео. Также важной и интересной оказалась работа в команде. В Кемпе каждый день по-своему классный, особенный и не похож на другой", – говорит 14-летняя Яна из Харькова.

Фонд организовывает смены "Блогер Кэмп" для ребят 10–16 лет, которые пострадали в результате войны в Украине, пережили потерю дома или были вынужденно депортированы в РФ и вернулись домой. На этот раз среди кемперов – дети защитников Мариуполя. Со всеми детьми, пострадавшими от последствий войны, работают психологи, прошедшие специальное обучение по программе "Травма войны" от Фонда Рината Ахметова.

"В "Блогер Кэмпе" мне очень помогли психологи с разборкой моих внутренних проблем. Упражнения, которые мы делали, действительно помогают морально. А еще я благодарен за возможность изучать монтаж и съемку видео. Это приближает меня к мечте стать фотографом", – рассказывает 13-летний Кирилл из Мариуполя.

Программа осенней смены включала спортивные игры, квесты, арт-терапию, экскурсии и творческие мастер-классы. На этот раз активности для кемперов провел певец Никита Алексеев. Он поделился собственным опытом на пути к успеху и отметил важность психологической поддержки детей во время войны.

"В Кемпе детям дают самое главное – ментальную защиту и спокойствие. Это сейчас чрезвычайно важно. Они пережили очень много плохого, поэтому благодаря квалифицированным психологам и специалистам мы должны выводить их психологическое состояние в норму. Это дает тот фундамент, на который они будут опираться, развиваться и двигаться вперед – в профессиональной жизни, в общении с близкими и в социуме в целом", – подчеркнул артист.

Благодаря программе "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины" уже почти 5 тысяч детей из разных уголков страны получили возможность восстановить силы, обрести надежду и получить новые впечатления. За 20 лет деятельности Фонда поддержку получили более 6 миллионов детей Украины.

Следите за обновлениями и анонсами новых изменений "Блогер Кэмпа".