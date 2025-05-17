Назвал себя свидетелем Иеговы: в Винницкой области мужчина уклонился от мобилизации после двух повесток и поплатился
В Винницкой области перед судом предстал военнообязанный мужчина, который получил две повестки, но категорически отказался от военной службы. Свои действия он объяснил "религиозными убеждениями", назвав себя "свидетелем Иеговы".
Суд аргументы обвиняемого в уклонении от мобилизации не убедили: он получил три года лишения свободы. Об этом со ссылкой на приговор Томашпольского районного суда Винницкой области по делу № 146/2042/24 пишет Судебно-юридическая газета.
Как следует из материалов дела, военно-врачебная комиссия признала жителя Винницкой области пригодным к мобилизации. Поэтому в мае, а затем и в ноябре 2024 года он получил повестки, однако не пришел в ТЦК для отправки в воинскую часть.
Уже в суде обвиняемый отрицал свою вину. Он заявил, что является "глубоко религиозным человеком, свидетелем Иеговы, и его обучение по Библии и совесть не позволяют брать в руки оружие и выполнять любые обязанности, связанные с военной службой".
Также, по словам подсудимого, еще в 2022 году он писал заявление о замене для него военной службы на альтернативную. Более того: он убежден, что "для того, чтобы защитить свою семью, не надо быть военнослужащим и брать оружие".
Суд аргументы уклониста не убедили.
"Суд приходит к убеждению, что непризнание вины обвиняемым, указание религиозных убеждений как основания для уклонения от призыва на военную службу по мобилизации, направлено на искажение фактических обстоятельств дела для избежания уголовной ответственности за содеянное", – говорится в тексте приговора.
Проанализировав материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года.
Напомним, ранее стало известно, что на Николаевщине мужчина получил три боевые повестки, но уклонился от мобилизации. Во время судебного заседания военнообязанный утверждал, что его признали непригодным к военной службе, однако представители ТЦК опровергли эти утверждения. По итогам рассмотрения дела суд назначил уклонисту наказание в виде лишения свободы.
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