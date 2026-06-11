Завершению войны в Украине будет предшествовать один 'знак': тайное пророчество мольфарки

Война в Украине может находиться на завершающем этапе. Приближению окончания боевых действий будет предшествовать определенный знак, который будет проявляться в более частых атаках.

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Таким прогнозом поделилась карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски. Она выразила мнение, что несмотря на сообщения об угрозах наступления с новых направлений, война может проходить последнюю, практически завершающую фазу.

По словам мольфарки, завершение полномасштабной войны она постоянно связывает с числом четыре. Провидица отметила, что речь может идти о периоде в четыре года и четыре месяца.

"Я всегда говорила, что окончание полномасштабной войны связано с четверкой. Речь может идти о сроке в 4 года и 4 месяца плюс еще до 4 недель от начала полномасштабного вторжения. Мне всегда "идет" четверка, другого предсказания я не имела", – заявила провидица.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, таролог, победительница "Битвы экстрасенсов" Яна Пасынкова заявляла, что президент страны-агрессора России Владимир Путин пока не готов заканчивать войну в Украине, а потому надежды на мирное соглашение пока напрасны.

По ее словам, несмотря на заявления некоторых западных СМИ о якобы переговорах между США и Россией об окончании войны в Украине, Путин не готов на это соглашаться.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

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