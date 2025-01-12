Засекреченный украинский отец космонавтики Сергей Королев: заплатил страшную цену за советские достижения в космосе

Украина не считается космической державой, и это несправедливо, поскольку граждане нашей страны внесли весомый вклад в развитие этой отрасли. Уроженец Житомира Сергей Павлович Королев – одна из ключевых, хоть и во многом трагических фигур в освоении человечеством космического пространства. Именно он запустил в космос не только первые искусственные спутники, но и первый пилотируемый космический корабль с человеком на борту, за что его часто называют отцом космонавтики.

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Во всех справочниках и энциклопедиях Королев значится как "российский ученый", хотя сам Сергей Павлович в многочисленных документах и анкетах в графе "национальность" неизменно писал: "украинец".

Житомир–Нежин–Одесса

Сергей Королев родился 30 декабря 1906 по новому стилю – 12 января 1907 по старому – в Житомире, входившем в то время в состав Волынской губернии. Его родителями были учитель словесности Павел Яковлевич Королев и дочь купца из Нежина Мария Николаевна Москаленко. Когда Сергею было три года, его родители развелись, и мальчик несколько лет жил у бабушки и дедушки в Нежине. Именно там на ярмарке он впервые увидел небольшой самолетик – и "заболел" мечтой о небе и летательных аппаратах. В 1917 году вместе с матерью и отчимом, Григорием Баланчиным, Королев переехал в Одессу. Среднее школьное образование он получил дома, и только в 16 лет поступил в строительную школу, в которой получил специальность каменщика и кровельщика.

Пилот-паритель и инженер-конструктор

Разумеется, работать согласно полученному диплому Королев не собирался. Узнав, что в Киевском политехническом институте на факультете механики будут обучать авиационных инженеров, он сдал экзамены и поступил туда. Но, поскольку бесплатно получать знания могли только студенты с пролетарским происхождением, а Сергей похвастаться им не мог, ему приходилось работать, чтобы оплатить обучение. По утрам, перед занятиями, Королев продавал на улице газеты – за это ему платили 8 рублей. Через два года Королев, освоив общетехнические дисциплины, перевелся в МВТУ им. Баумана, где получил первую известность – как опытный планерист он получил звание "пилот-паритель" и начинающий авиаконструктор. В качестве дипломной работы, написанной под научным руководством Андрея Туполева, он представил проект своего первого самолета СК-4, испытания которого прошли с большим успехом, а в 1930 году – планер "СК-3 Красная звезда". Испытывать его Королев, который к тому времени, поработав на авиастроительных заводах, стал инженером-конструктором, собирался лично, но заболел тифом. Болезнь негативно повлияла на головной мозг, из-за чего врачам пришлось сделать Сергею трепанацию черепа.

"Ракетный самолет", крылатые ракеты и истребитель-перехватчик

Операция не помогла – Королев получил инвалидность: чтобы хоть как-то отвлечься от изматывающих головных болей, он начал изучать труды Константина Циолковского, главным из которых стала для него работа "Реактивный самолет". Королев так увлекся это темой, что возглавил научно-технический совет, изучавший реактивное движение – правда, занимался он разработкой не столько летательных аппаратов, сколько ракетного оружия, необходимого для обороны страны. В сентябре 1933 года Королева назначили на должность заместителя директора Реактивного института, но продержался он на ней меньше года. Вскоре его уволили, но, поскольку ученого интересовала не должность, а возможность заниматься интересующим его делом, он остался работать в институте простым инженером. Темой научной работы Королева стали крылатые ракеты – в то время им была создана концепция ракетного истребителя-перехватчика.

"Враг народа"

Во время его испытаний произошла авария – взрыв трубопровода, из-за которой Сергей Павлович получил серьезное ранение головы, после чего провел месяц в больнице. Буквально на выходе из нее – 27 июня 1938 года – его арестовали за участие в якобы существовавшей в Реактивном институте контрреволюционной троцкистской организации – в этом его обвинили арестованные ранее сотрудники. После допросов и пыток в тюрьме НКВД, в ходе которых Королеву сломали обе челюсти, ему присудили поражение в правах, конфискацию имущества и 10 лет ссылки на Колыме – по сути дела, это был билет в один конец.

Тюремные "шараги"

Через пять месяцев пребывания в лагере Сергей Павлович получил полное физическое истощение, потерял почти все зубы из-за цинги и "посадил" сердце, проблемы с которым беспокоили его в течение всей последующей жизни. Скорее всего, он не протянул бы там и года, если бы за него не начали бороться родные и коллеги. Мать Королева, Мария Николаевна, обратилась за помощью к депутатам Верховного Совета, летчикам Михаилу Громову и Валентине Гризодубовой, которых знала лично, а авиаконструктор Андрей Туполев приложил массу усилий для того, чтобы заполучить его в свою "шарагу". В результате дело Королева было пересмотрено, а сам он – хоть и в тюремных КБ – получил возможность заниматься любимым делом. Сначала Сергей Павлович принимал участие в создании самолетов Пе-2 и Ту-2 – последний стал лучшим фронтовым бомбардировщиком, а затем в тюремном ОКБ-16, состоящем при Казанском авиазаводе, работал над созданием ракетных двигателей для использования их в авиации.

Главный конструктор

В 1944 году Королева, хоть и без реабилитации, досрочно освободили из заключения, после чего он получил возможность преподавать в Казанском авиационном институте – он работал на кафедре реактивных двигателей. Спустя два года Королев получил должность начальника отдела НИИ-88 – главного предприятия космической отрасли, и почти сразу же стал его главным конструктором. Освоение космоса началось с создания баллистических ракет дальностью в 300, а затем и 600 километров. В 1956 году под руководством Сергея Павловича была создана межконтинентальная баллистическая ракета Р-7 с отделяющейся головной частью и дальностью полета 8 (!) тысяч километров, успешные испытания которой прошли на полигоне в Казахстане, который позже стал известным на весь мир космодромом Байконур, а затем и экспериментальная ракета РТ-1, работающая на твердом топливе.

От первого искусственного спутника до пилотируемого корабля

Исследования, проводившиеся под руководством Королева, имели огромное значение для обороны страны, но сам главный конструктор считал их промежуточными, главным для Сергея Павловича было освоение космоса. Если опустить множество деталей и подробностей, то вкратце путь туда выглядит так: 4 октября 1957 года на орбиту Земли был отправлен первый в истории искусственный спутник, через месяц, в начале ноября – второй, с собакой Лайкой. 12 апреля 1961 года в космос полетел первый пилотируемый космический корабль "Восток-1" с человеком на борту – космонавтом Юрием Гагариным. Команда Королева работала также над важными проектами – освоения Луны и Марса, и создания пилотируемой орбитальной космической станции.

Неудачная операция и смерть в 59 лет

В декабре 1965 года состояние здоровья Сергея Павловича резко ухудшилось. После обследования в Кремлевской больнице врачи настоятельно рекомендовали ему удалить полипы в прямой кишке, но во время операции у него открылось кровотечение. Чтобы его остановить, операционная бригада под руководством министра здравоохранения Петровского решила вскрыть брюшную полость, в которой обнаружили злокачественную опухоль величиной с кулак. Ее удалили, но у Сергея Павловича возникли проблемы с дыханием – из-за плохой подвижности сломанных когда-то в тюрьме НКВД челюстей ему не смогли ввести дыхательную трубку. Следом отказало и сердце: Королев не вышел из наркоза, умерев прямо на операционном столе от острой сердечной недостаточности. Урна с прахом Главного конструктора захоронена в Кремлевской стене.