Защитница Мариуполя Юлия Горошанская провела терапевтический ретрит для родных военнопленных

В Карпатах состоялся ретрит для жен и матерей военнопленных защитников Мариуполя, организованный ОО "Сердце Азовстали" в партнерстве с Фондом Рината Ахметова. Одной из главных экспертов программы стала защитница Мариуполя, бывшая военнопленная и тренер по посттравматическому росту Юлия Горошанская.

Участницами ретрита стали женщины, которые уже четвертый год живут в постоянном ожидании возвращения своих родных из российского плена. Программа была направлена на психологическую поддержку, восстановление внутреннего ресурса и подготовку к возвращению близких домой.

"Это мой первый заезд в качестве тренера посттравматического роста. Это заезд женщин, жен и матерей, которые ждут своих родных, защитников Мариуполя, из плена", – рассказала Юлия Горошанская.

До 2014 года Юлия работала психологом в Мариуполе. После начала войны добровольно вступила в ВСУ, а в 2022 году участвовала в обороне Мариуполя и "Азовстали". После выхода в плен и возвращения домой она продолжила службу уже как офицер-психолог, а затем прошла обучение по посттравматическому росту в США при поддержке "Сердца Азовстали".

Во время ретрита Горошанская делилась не только профессиональными знаниями, но и собственным опытом пережитого плена и возвращения к жизни после травмы.

"Дать инструменты, которые помогут им на их пути ожидания и после того, как их родные вернутся из плена, как они могут поддерживать себя и помогать своим родным", – объяснила тренер цель программы.

Участницы отмечают: именно опыт Юлии помог им лучше понять, через что проходят их мужья и сыновья в плену.

"Она нам дала бесценную информацию. Как изнутри плена, изнутри пленного, который пришел из плена родного", – поделилась мать военнопленного защитника Мариуполя Татьяна Демчук.

В рамках ретрита женщины работали с психологами, посещали групповые занятия, практики восстановления и поддержки, а также имели возможность побыть среди людей с похожим опытом.

Практикующий клинический психолог Татьяна Драбич отметила: подход посттравматического роста позволяет человеку не скрывать свои эмоции, а учиться жить с травматическим опытом, постепенно находя новые смыслы.

"Эта программа позволяет женщине быть нецелостной. Она может и горевать, и одновременно искать ресурс жить дальше", – отметила психолог.

Участницы ретрита говорят: самая большая ценность таких встреч – ощущение, что они не остались один на один со своей болью.

"Именно то, что создало "Сердце Азовстали" – эти группы поддержки и ретриты – помогает понять, что ты точно не один. Травмированный человек может исцелиться только через человека", – говорит жена военнопленного Светлана Загреба.

В "Сердце Азовстали" отмечают: поддержка семей военнопленных является важной частью системы посттравматического роста, которую организация внедряет для защитников Мариуполя и их близких.