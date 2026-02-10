Защитник Мариуполя Вадим Гуцаленко, который провел три года в плену РФ, начал путь посттравматического роста вместе с 'Сердцем Азовстали'

Защитник Мариуполя Вадим Гуцаленко, который провел в российском плену более трех лет, проходит комплексное лечение и реабилитацию по программе "Здоровье" от проекта Рината Ахметова "Сердце Азовстали".

До полномасштабного российского вторжения Вадим всю жизнь работал в ГСЧС. В 2020 году он подписал контракт с 36-й бригадой морской пехоты. Полномасштабную войну встретил вблизи Мариуполя, а с конца февраля 2022 года вместе с побратимами оборонял город на территории "Азовмаша". После тяжелых боев и попыток прорыва защитник попал в плен, где пробыл три года и один месяц.

"Когда нас посадили в самолет и начали жестко прессовать, я понял, что свобода где-то очень далеко. А когда открылся борт и прозвучало: "Добро пожаловать в ад", – начался мой этап плена", – вспоминает Вадим Гуцаленко.

В плену защитник подвергся системным пыткам и жестоким условиям содержания. Обменяли Вадима Гуцаленко 23 мая 2025 года – в День морской пехоты. После возвращения из плена медики зафиксировали многочисленные последствия длительного пребывания в неволе: ухудшение зрения и слуха, постоянные головные боли, проблемы с позвоночником и коленными суставами, хронические воспалительные процессы.

Сейчас Вадим проходит лечение и реабилитацию по программе "Здоровье" "Сердца Азовстали", которая предусматривает комплексный подход: медицинскую помощь, хирургическое лечение, реабилитацию и психологическое сопровождение.

"Программа "Здоровье" пронизывает одно из важнейших направлений нашей работы – возвращение человека к максимально возможному нормальному состоянию. Особенно когда он пережил плен, ранение или сочетание обоих этих факторов. Это один из основных этапов посттравматического роста", – отмечает директор ОО "Сердце Азовстали" Ксения Сухова.

Сам Вадим Гуцаленко признается, что сейчас сосредоточен прежде всего на восстановлении.

"В голове есть желание продолжать службу, но я реально оцениваю свое состояние здоровья. Сейчас для меня главное – восстановиться, а уже потом принимать решение о будущем", – говорит он.

В "Сердце Азовстали" отмечают: системная медицинская и психологическая помощь освобожденным из плена защитникам является ключевым условием не только физического восстановления, но и посттравматического роста – трансформации пережитого травматического опыта в ресурс для дальнейшего развития.